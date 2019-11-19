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«Найти свои слабые стороны и просто над ними работать». Александра Герасименя посоветовала, как готовиться к ОИ

19 ноября 2019 16:53
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Новости Беларуси. Александра Герасименя призналась, что сейчас редко находит время на собственный заплыв, зато активно тренирует подрастающее поколение. И верит в будущие победы сборной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Герасименя: после рождения дочери я остепенилась

«Найти свои слабые стороны и просто над ними работать». Александра Герасименя посоветовала, как готовиться к ОИ-1

Александра Герасименя, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по плаванию:
Всем спортсменам, которые готовятся на Олимпийские игры: первое – это нужно сосредоточиться конкретно на предстоящих соревнованиях, ни на что не отвлекаться, найти какие-то свои слабые стороны и просто над ними работать.

«Найти свои слабые стороны и просто над ними работать». Александра Герасименя посоветовала, как готовиться к ОИ-4

«Найти свои слабые стороны и просто над ними работать». Александра Герасименя посоветовала, как готовиться к ОИ-6

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# Белорусские спортсмены # Александра Герасименя # Александр Лукашенко # Фотофакт

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