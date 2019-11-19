«Найти свои слабые стороны и просто над ними работать». Александра Герасименя посоветовала, как готовиться к ОИ

Новости Беларуси. Александра Герасименя призналась, что сейчас редко находит время на собственный заплыв, зато активно тренирует подрастающее поколение. И верит в будущие победы сборной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Герасименя, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по плаванию:

Всем спортсменам, которые готовятся на Олимпийские игры: первое – это нужно сосредоточиться конкретно на предстоящих соревнованиях, ни на что не отвлекаться, найти какие-то свои слабые стороны и просто над ними работать.