Александр Лукашенко: Если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится

Новости Беларуси. Большой разговор о большом спорте. Александр Лукашенко принимает 19 ноября участие в Олимпийском собрании НОК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча проходит с участием спортивных функционеров, атлетов, попечителей советов федераций. Один из важнейших вопросов для обсуждения – подведение итогов выступления национальных команд в нынешнем году и подготовка к летним Играм 2020. Глава государства отметил, что спортивные победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за страну. Именно поэтому самые важные вопросы этой сферы рассматриваются на таком высоком уровне. Президент также поручил каждого олимпийца взять на особый контроль и обеспечить максимально возможную подготовку к главным стартам четырехлетия. Недопустимо лететь в Японию туристом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

До главных стартов четырехлетия осталось чуть более полугода. Олимпийские игры – соревнования другого формата с иным набором спортивных дисциплин и запредельным уровнем конкуренции. Сегодня наше главное внимание – летним олимпийским видам спорта. Тем более, что практически все чемпионаты мира 2019 года завершены и выводы по результатам можно делать вполне конкретные. Что мы имеем в копилке наград? В этом году на мировых первенствах белорусские спортсмены завоевали в олимпийских дисциплинах всего лишь восемь медалей, в том числе две золотые: большинство в гребле на байдарках и каноэ.

Более-менее стабильно на протяжении последних лет выступают представители современного пятиборья. Но это только два комплекта медалей на Олимпиаде. А остальные? Без медалей в олимпийских номерах программы вернулись с мировых первенств боксеры, велосипедисты, художественная гимнастика.

Здесь чего не хватает? Денег, базы, велотрека нет? В художественной гимнастике ситуация ухудшилась. Боксерам негде ринг развернуть и тренироваться? Чего не хватает? Нулевой результат у нас и в таких медалеемких видах спорта, как плавание, легкая атлетика. Нет ядра или копья? Чего нет? Скажите!

Дзюдо, фехтование, стрельба пулевая, спортивная гимнастика, гребля академическая. У тяжелоатлетов одно серебро, у борцов одна бронза. И это те виды, победы в которых еще относительно недавно были визитной карточкой белорусского спорта.

Отдельная тема – игровые командные виды спорта, которые искренне любят и поддерживают наши болельщики. Для вас в стране созданы прекрасные условия, тратятся немалые средства. А отдачи нет, нет результата. Одни обещания. Уважаемые друзья, говорю вам как Президент страны, если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится. Вы подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами, массажистами, врачами и прочими чиновниками. Стоит ли вам туда ехать вообще? Если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь.