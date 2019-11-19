Президент Беларуси о новом назначении Виктора Лукашенко: Ещё колеблюсь, как здесь быть – совмещать ему должность помощника или нет

Новости Беларуси. Олимпийское собрание начали с организационных вопросов. Кадровое обновление ждало исполком. Многие функционеры утратили должности в федерациях и спортивных объединениях, которые позволяли входить в НОК. На их места назначили новых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но главное решение – сократить одну из трех должностей вице-президентов. Теперь помощников у главы комитета осталось двое. Это позволит избежать дублирования функций и сделать работу более эффективной.

Собственно, главное кадровое решение дня – первым вице-президентом был избран Виктор Лукашенко. Будет ли он совмещать свой новый пост с обязанностями помощника Президента по национальной безопасности – пока неизвестно. Спорт – сегодня большая политика, и место в руководстве олимпийского комитета – зона повышенной ответственности. Поэтому фигура на этот пост подбиралась столь тщательно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я еще колеблюсь, как здесь быть – совмещать ему должность помощника или нет? Потому что это большая будет потеря в государстве. Я уже как-то говорил, что он работал помощником, потому что мне нужен был теснейший открытый канал связи между мной и силовыми структурами. Вы знаете, что эти структуры большую роль играют в стране и должны быть под контролем Президента, чтобы не дай Бог не случилось, как у некоторых наших соседей. Я это, вы видите, всегда держал на контроле и не нашел лучшего выхода (и сейчас не жалею), как назначить его помощником. Я знал, что происходит в этих силовых структурах, особенно в спецподразделениях.