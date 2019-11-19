Президент Беларуси вручил Екатерине Карстен и Александре Герасимене почётные знаки НОК

Новости Беларуси. Олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за свою страну. Об этом Президент Беларуси заявил 19 ноября, открывая Олимпийское собрание НОК Беларуси.
Новости Беларуси. Олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за свою страну. Об этом Президент Беларуси заявил 19 ноября, открывая Олимпийское собрание НОК Беларуси.
Перед тем, как перейти к обсуждению олимпийских перспектив, – награды заслуженным атлетам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Екатерина Карстен и Александра Герасименя уже завершили спортивную карьеру, но продолжают вносить вклад в будущие успехи белорусского спорта. Награда – почетные знаки НОК «За заслуги в развитии олимпийского движения».
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