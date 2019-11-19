Александр Лукашенко: Если Черкашина видит, что при Лепарской чего-то не дотягиваем, она должна это сказать честно и откровенно

Новости Беларуси. Ответственность за результат на руководителях: от тренера до председателя федерации. Всесторонняя поддержка при этом в решении сложностей обещана на всех уровнях – от регионального до правительственного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще раз хочу подчеркнуть: если кто-то сидит в федерации или в тренерском составе и думает: «Ну, художественную гимнастику провалили, это Лепарская ответит, а вот Люба Черкашина потом станет лидером в тренерском штабе». Не будет так, пока не будет честности. Придут со стороны другие люди.

Поэтому если Люба Черкашина, безусловно, талантливая спортсменка и хороший тренер, как меня информируют, видит, что при Лепарской чего-то не дотягиваем, она сейчас должна это сказать. Сказать чего не хватает, честно и откровенно. Это не значит шестерить, ходить и на ухо шептать. Терпеть этого не могу. А сказать откровенно и честно, чего не хватает.