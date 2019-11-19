Прямой эфир

Дмитрий Довгалёнок: «Я считаю, что больше внимания нужно уделить тренерским кадрам»

19 ноября 2019 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял участие в Олимпийском собрании НОК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Довгалёнок: «Я считаю, что больше внимания нужно уделить тренерским кадрам»-1

На встречу были приглашены спортивные функционеры, атлеты, попечительские советы федераций. Один из важнейших вопросов для обсуждения – подведение итогов выступления национальных команд в нынешнем году и подготовка к летним Играм 2020.

Дмитрий Довгалёнок: «Я считаю, что больше внимания нужно уделить тренерским кадрам»-4

Глава государства отметил, что спортивные победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за страну. Именно поэтому самые важные вопросы этой сферы рассматриваются на таком высоком уровне.

Дмитрий Довгалёнок: «Я считаю, что больше внимания нужно уделить тренерским кадрам»-7

Президент также поручил взять на особый контроль каждого олимпийца и обеспечить максимально возможную подготовку к главным стартам четырёхлетия. Недопустимо лететь в Токио туристом. Хороший результат, который показали наши спортсмены на домашних Европейских играх вовсе не повод для самоуспокоения. Конкуренция за мировые пьедесталы куда более серьезная. Основные надежды на главных стартах в Японии связаны с гребцами и пятиборцами.

Александр Лукашенко: Если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится

Кроме медальных перспектив и путей развития спортивной отрасли в целом, на заседании решили и организационные вопросы. Из состава Национального олимпийского комитета вывели людей, утративших свой статус и связь с ним. Обновлен и состав НОК. Первым вице-президентом избран Виктор Лукашенко, вице-президентом стал Дмитрий Довгаленок.

Дмитрий Довгалёнок: «Я считаю, что больше внимания нужно уделить тренерским кадрам»-10

Дмитрий Довгалёнок: «Я считаю, что больше внимания нужно уделить тренерским кадрам»-12

Дмитрий Довгалёнок, вице-президент НОК Беларуси:
Я считаю, что больше внимания нужно уделить тренерским кадрам. Я записал для себя такую фразу, как сказал Президент, нужно работать качественно. Этого качества нам не хватает. Для того, чтобы получился результат, должно сложиться все: работа тренера, качественная работа спортсмена и на качественном спортивном оборудовании.

Дмитрий Довгалёнок: «Я считаю, что больше внимания нужно уделить тренерским кадрам»-15

Кроме того, Президент НОК вручил почетные знаки двум выдающимся спортсменкам – Екатерине Карстен и Александре Герасимене. Обе удостоены наград за высокие спортивные достижения и большие заслуги в продвижении олимпийских идеалов и принципов, популяризации спорта и здорового образа жизни.

Дмитрий Довгалёнок: «Я считаю, что больше внимания нужно уделить тренерским кадрам»-18

Дмитрий Довгалёнок: «Я считаю, что больше внимания нужно уделить тренерским кадрам»-20

# Государственная политика в области спорта # Дмитрий Довгалёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: государством сделано немало для спорта высших достижений
19 ноября 2019 10:12

Александр Лукашенко: государством сделано немало для спорта высших достижений

Хорошо настроились, но чего-то не хватило. «Цмоки» проиграли «Енисею» в Единой лиге ВТБ
18 ноября 2019 19:37

Хорошо настроились, но чего-то не хватило. «Цмоки» проиграли «Енисею» в Единой лиге ВТБ

Наталья Трофимова: это не та Великобритания, которая играла на ЧЕ
18 ноября 2019 19:24

Наталья Трофимова: это не та Великобритания, которая играла на ЧЕ