Дмитрий Довгалёнок: «Я считаю, что больше внимания нужно уделить тренерским кадрам»

На встречу были приглашены спортивные функционеры, атлеты, попечительские советы федераций. Один из важнейших вопросов для обсуждения – подведение итогов выступления национальных команд в нынешнем году и подготовка к летним Играм 2020.

Глава государства отметил, что спортивные победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за страну. Именно поэтому самые важные вопросы этой сферы рассматриваются на таком высоком уровне.

Президент также поручил взять на особый контроль каждого олимпийца и обеспечить максимально возможную подготовку к главным стартам четырёхлетия. Недопустимо лететь в Токио туристом. Хороший результат, который показали наши спортсмены на домашних Европейских играх вовсе не повод для самоуспокоения. Конкуренция за мировые пьедесталы куда более серьезная. Основные надежды на главных стартах в Японии связаны с гребцами и пятиборцами.

Александр Лукашенко: Если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится

Кроме медальных перспектив и путей развития спортивной отрасли в целом, на заседании решили и организационные вопросы. Из состава Национального олимпийского комитета вывели людей, утративших свой статус и связь с ним. Обновлен и состав НОК. Первым вице-президентом избран Виктор Лукашенко, вице-президентом стал Дмитрий Довгаленок.