Сокращаем лишнюю бюрократию – что даст белорусам Директива №11, обсудили эксперты

Новый стиль управления? Как повысить эффективность работы власти? Кто поможет избежать бюрократических путаниц? Почему изменения связаны и с дисциплиной? И что еще в организационном кейсе принимающих важные решения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся разработчики Директивы № 11 и те, на кого направлены эти новации. Изменения касаются не только чиновников – все это влияет на жизнь каждого белоруса. В Беларуси уже есть свои «Госуслуги»?

Кирилл Казаков, СТВ:

В России есть «Госуслуги». Мы же к этому идем? Наталья Филиппова, заместитель министра юстиции Беларуси:

Мы мало об этом говорим, но это действительно есть. И в процессах нормотворчества мы полностью используем электронный документооборот. У нас есть автоматизированная система, которая позволяет с начала разработки проекта нормативного правового акта до его официального опубликования, вплоть до направления в Национальный реестр правовых актов, полностью видеть в онлайн-режиме, где этот документ, у кого на согласовании, в каком органе, кто конкретный исполнитель, тот же телефон. Государство в кармане – какая цель у цифровизации

Кирилл Казаков:

Какова итоговая цель для банального гражданина с точки зрения технологий? Анна Рябова, заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

С точки зрения технологий очень простая. У меня государство в кармане. Я живу, не напрягаясь во взаимодействии с государством. Кирилл Казаков:

Второй вопрос. А когда это будет? Есть же какая-то цель и есть какой-то период. Анна Рябова:

Во-первых, этим мы занимаемся постоянно, но надо понимать, какой огромный массив первичной информации надо перевести в цифру, чтобы сложить даже один процесс. Я хочу сказать, что к концу этой пятилетки уже огромное количество процессов поднято в цифры. Уже пенсии проактивно назначаются, уже налоги рассчитываются все проактивно. Читайте также: Бузовский о Директиве №11: у нас свой путь, своя стратегия Филиппова: порядка 30% административных процедур уже осуществляются в электронном формате За 2 года мы должны выйти на создание электронного каталога госданных – первый зампред Белстата Справки уйдут в прошлое?

Тимофей Жигарев, первый заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси:

Принято на уровне главы государства такое решение, чтобы максимально просмотреть все информационные ресурсы, системы, исключить дублирование, упорядочить и выстроить работу с данными. Принцип повторного использования крайне актуален, потому что действительно есть ряд информационных систем, посредством которых собирается информация. С одной стороны, может, и кажется, что она дублирующая, но там разный круг респондентов, здесь разная глубина детализации, различные используются классификации и так далее. Эту работу и призван координировать межведомственный совет по управлению государственными данными. Кирилл Казаков:

То есть справка, в которой написано «выдана по месту требования», уйдет в прошлое? В которой написано: работает там-то, проживает там-то, учится в такой-то школе. Наталья Филиппова:

Справок не будет! Тимофей Жигарев:

Один раз собрали – пользуются. Но здесь надо не забывать и об этических аспектах данных. То есть не каждый госорган получит доступ полностью ко всей информации. Замминистра юстиции рассказала, какие существуют механизмы контроля за реализацией Директивы №11. Более 350 предложений поступило во время обсуждения закона по вопросам уголовной ответственности

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

И запрос, кстати, у населения на встречах с чиновниками, с нами, с депутатами, достаточно большой. Мы сейчас очень многие законопроекты не только с правоприменителями обсуждаем, но приходим к людям, тоже советуемся, потому что понимаем, что та или иная норма закона может вызвать определенный резонанс, как она будет воспринята в обществе, поддерживают нас наши граждане или нет. Мы же все живем по этим законам. Недавнее большое обсуждение об изменении закона по вопросам уголовной ответственности. Интересно ли это простому населению? Оказалось, что очень. Поступило очень много предложений, больше 350, которые не только правоприменители внесли, но и простые граждане, с которыми мы общались. И мы эти предложения проработали. Некоторые из них нашли реализацию в законопроекте. В Беларуси существенно улучшилась работа с гражданами

Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:

Объективно скажем, у нас существенно улучшилась и работа с гражданами, и отношение чиновников к гражданам. Это самое главное. Послушайте, с нас требуют… Вообще, вот сразу нужно решить вопрос, если это в рамках закона и в интересах гражданина, всегда решается. Естественно, если человек неправ, мы ему объясним. Но в целом ни разу я не получил проблемы из администрации местной как депутат, чтобы решить вопрос человека. Ни разу.