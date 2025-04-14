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За 2 года мы должны выйти на создание электронного каталога госданных – первый зампред Белстата

14 апреля 2025 17:09
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Новый стиль управления? Как повысить эффективность работы власти? Кто поможет избежать бюрократических путаниц? Почему изменения связаны и с дисциплиной? И что еще в организационном кейсе принимающих важные решения? На площадке ток-шоу «По существу» собрались разработчики Директивы № 11 и те, на кого направлены эти новации. Изменения касаются не только чиновников – все это влияет на жизнь каждого белоруса.

За 2 года мы должны выйти на создание электронного каталога госданных – первый зампред Белстата-2

Тимофей Жигарев, первый заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси:
Во-первых, государственным органам предстоит завершить переход на электронный формат сбора периодической отчетности и вообще любой информации, которая собирается от граждан и юридических лиц на регулярной основе.

Во-вторых, необходимо провести полную инвентаризацию всех государственных информационных ресурсов и информационных систем в целях исключения дублирования сбора информации и реализации закрепленного в Директиве принципа однократного сбора данных.

Работа предстоит большая, но в целом это позволит оптимизировать государственные информационные ресурсы и обеспечить сопоставимость данных, собираемых и обрабатываемых в государственных информационных системах.

За 2 года мы должны выйти на создание электронного каталога госданных – первый зампред Белстата-4

Алена Сырова, СТВ:
Сколько времени на это нужно?

Тимофей Жигарев:
Сейчас прорабатываются эти вопросы, готовится соответствующий план мероприятий. Процесс этот в принципе бесконечный, но в пределах двух лет мы должны выйти на создание и наполнение каталога государственных данных, метаданных и единой системы классификаций.

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# Государственная политика # Национальный статистический комитет Республики Беларусь # Алена Сырова

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