За 2 года мы должны выйти на создание электронного каталога госданных – первый зампред Белстата

Новый стиль управления? Как повысить эффективность работы власти? Кто поможет избежать бюрократических путаниц? Почему изменения связаны и с дисциплиной? И что еще в организационном кейсе принимающих важные решения? На площадке ток-шоу «По существу» собрались разработчики Директивы № 11 и те, на кого направлены эти новации. Изменения касаются не только чиновников – все это влияет на жизнь каждого белоруса.
Тимофей Жигарев, первый заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси:
Во-первых, государственным органам предстоит завершить переход на электронный формат сбора периодической отчетности и вообще любой информации, которая собирается от граждан и юридических лиц на регулярной основе.
Во-вторых, необходимо провести полную инвентаризацию всех государственных информационных ресурсов и информационных систем в целях исключения дублирования сбора информации и реализации закрепленного в Директиве принципа однократного сбора данных.
Работа предстоит большая, но в целом это позволит оптимизировать государственные информационные ресурсы и обеспечить сопоставимость данных, собираемых и обрабатываемых в государственных информационных системах.
Алена Сырова, СТВ:
Сколько времени на это нужно?
Тимофей Жигарев:
Сейчас прорабатываются эти вопросы, готовится соответствующий план мероприятий. Процесс этот в принципе бесконечный, но в пределах двух лет мы должны выйти на создание и наполнение каталога государственных данных, метаданных и единой системы классификаций.
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