За 2 года мы должны выйти на создание электронного каталога госданных – первый зампред Белстата

Новый стиль управления? Как повысить эффективность работы власти? Кто поможет избежать бюрократических путаниц? Почему изменения связаны и с дисциплиной? И что еще в организационном кейсе принимающих важные решения? На площадке ток-шоу «По существу» собрались разработчики Директивы № 11 и те, на кого направлены эти новации. Изменения касаются не только чиновников – все это влияет на жизнь каждого белоруса.

Тимофей Жигарев, первый заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси:

Во-первых, государственным органам предстоит завершить переход на электронный формат сбора периодической отчетности и вообще любой информации, которая собирается от граждан и юридических лиц на регулярной основе.

Во-вторых, необходимо провести полную инвентаризацию всех государственных информационных ресурсов и информационных систем в целях исключения дублирования сбора информации и реализации закрепленного в Директиве принципа однократного сбора данных.

Работа предстоит большая, но в целом это позволит оптимизировать государственные информационные ресурсы и обеспечить сопоставимость данных, собираемых и обрабатываемых в государственных информационных системах.