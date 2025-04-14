Бузовский о Директиве №11: у нас свой путь, своя стратегия

Новый стиль управления? Как повысить эффективность работы власти? Кто поможет избежать бюрократических путаниц? Почему изменения связаны и с дисциплиной? И что еще в организационном кейсе принимающих важные решения? На площадке ток-шоу «По существу» собрались разработчики Директивы № 11 и те, на кого направлены эти новации. Изменения касаются не только чиновников – все это влияет на жизнь каждого белоруса.

Кирилл Казаков, СТВ: Я после принятия этой Директивы очень много прочитал у наших врагов-экстремистов о том, что есть понятие бизнес-менеджмента. Может быть, они где-то отстраненно это понимают, но есть система управления, в том числе корпоративная для больших транснациональных корпораций. И мы, по сути, это прописываем в рамках закона. Это так либо же все-таки у нас есть какая-то определенная особенность?

Игорь Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Особенность в любом случае есть, и это непреложно должно быть в понимании национальной безопасности как таковой, поскольку мы можем сколько угодно рассуждать о практиках, теориях, которые сегодня реализуются эффективно в других странах, но у нас свой путь, у нас своя стратегия. И эти особенности учитываются в том числе в такого рода документах. Это не законодательная, возможно, инициатива, которая в последующем перерастет в законодательную, какую-то силу получит.

Но на данном этапе мы увидели, глава государства увидел необходимость в ней. Поэтому это особенности, которые пускай кто-то порицает, кто-то говорит о том, что они в лучшую или худшую сторону ведут, но я знаю о результате, который сегодня есть у нас. О том, что у нас есть мир, порядок, спокойствие и результат эффективной работы всей управленческой системы. Мы на протяжении долгого времени формируем элиту, формируем управленцев, и никто не разрушил эту систему. И в очередной раз Директива подчеркивает, что мы умеем это делать.