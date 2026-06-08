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Новости по тегу #Марина Ленчевская

Более 111 тысяч белорусов уже оформили союзное ОСАГО
08 июня 2026 16:55

Более 111 тысяч белорусов уже оформили союзное ОСАГО

Сивец: в Беларуси продолжает выстраиваться новая архитектура политического устройства
27 марта 2026 11:06

Сивец: в Беларуси продолжает выстраиваться новая архитектура политического устройства

Конституционный Суд принял послание Президенту и Национальному собранию
12 марта 2026 11:11

Конституционный Суд принял послание Президенту и Национальному собранию

Более 63 тыс. граждан Беларуси и России воспользовались союзным ОСАГО
19 ноября 2025 11:04

Более 63 тыс. граждан Беларуси и России воспользовались союзным ОСАГО

В повестку заседания Палаты представителей было внесено 7 законопроектов – делимся подробностями
05 ноября 2025 10:57

В повестку заседания Палаты представителей было внесено 7 законопроектов – делимся подробностями

Законопроект по вопросам нормотворческой деятельности подготовлен к первому чтению
03 ноября 2025 17:07

Законопроект по вопросам нормотворческой деятельности подготовлен к первому чтению

Что войдёт в повестку второго заседания ВНС? Обсудили эксперты
19 октября 2025 10:38

Что войдёт в повестку второго заседания ВНС? Обсудили эксперты

Ленчевская: заседание ВНС – ключевое политического событие для Беларуси
19 октября 2025 07:31

Ленчевская: заседание ВНС – ключевое политического событие для Беларуси

Парламентарии Беларуси приняли в двух чтениях законопроект по вопросам административной ответственности
23 июня 2025 10:54

Парламентарии Беларуси приняли в двух чтениях законопроект по вопросам административной ответственности

В столичной гимназии открылась музейная экспозиция о Всебелорусском народном собрании
19 июня 2025 13:49

В столичной гимназии открылась музейная экспозиция о Всебелорусском народном собрании

С 23 апреля для россиян и белорусов будет доступна единая система автострахования
15 апреля 2025 10:43

С 23 апреля для россиян и белорусов будет доступна единая система автострахования

Сокращаем лишнюю бюрократию – что даст белорусам Директива №11, обсудили эксперты
14 апреля 2025 18:10

Сокращаем лишнюю бюрократию – что даст белорусам Директива №11, обсудили эксперты