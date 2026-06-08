Новости по тегу #Марина Ленчевская

Такие данные озвучили на заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту.
Об этом заявил председатель Конституционного Суда Беларуси во время круглого стола, посвященного 30-летию Всебелорусского народного собрания.
Документ содержит комплексный анализ состояния конституционной законности в стране. Его уровень позволяет в полной мере защитить и гарантировать реализацию прав и свобод человека, а также обеспечивает верховенство Основного закона, отметил председатель Конституционного Суда Сергей Сивец.
При этом как показывает статистика – популярнее оно среди белорусов.
В первом чтении обсуждали проекты законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации, лизинговой деятельности, питьевом водоснабжении и водоотведении.
Проект закона предусматривает несколько значимых новелл, направленных на формирование понятного массива правовых актов.
Учитывая непростую глобальную обстановку, на заседании ВНС прозвучат вопросы международной повестки и внешнеполитической стратегии, отмечают эксперты.
Что войдет в повестку второго заседания, которое, согласно распоряжению председателя ВНС Александра Лукашенко, состоится в декабре – обсуждают делегаты и эксперты.
В частности, поставщики продукции за непоставку по договору из стабфондов овощей и фруктов, а заготовители – за отсутствие таких товаров в реализации в торговом объекте в межсезонье могут получить штраф: административное взыскание от 5 до 12 базовых величин, а для юрлиц – от 20 до 200 соответственно
В ней собрано более 60 предметов, повествующих о становлении и деятельности высшего представительного органа народовластия Беларуси.
Документ будет оформляться в электронном виде и исключительно по желанию. Заключать договоры страхования можно будет только на транспортные средства, зарегистрированные в Союзном государстве.
Когда в Беларуси появятся свои «Госуслуги»? Тысячи справок – по месту жительства, о составе семьи, месте учебы и так далее – уйдут в прошлое? Насколько изменилась работа чиновников? И как повысить эффективность властей? Эти вопросы и не только обсудили спикеры ток-шоу «По существу».
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