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К осени жителям Риги придётся платить около 90 евро за мегаватт-час

20 июня 2025 20:00
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Поводов для недовольства немало в соседней Латвии. Осенью жителей Риги ожидает ощутимый рост расходов на отопление – плата за теплоэнергию в столице вырастет примерно на 22 % и составит около 90 евро за мегаватт-час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К осени жителям Риги придётся платить около 90 евро за мегаватт-час-2

Однако и это еще не все. Оператор прибалтийской теплосети предупреждает о возможном подорожании отопления еще на 10 евро в самые холодные месяцы зимы. Это связывают с ростом цен на нестабильные альтернативные источники энергии, которыми все чаще стала пользоваться Европа. Сейчас проект нового тарифа на теплоэнергию находится на рассмотрении комиссии по регулированию общественных услуг. На фоне подобных новаций возникает вопрос: какова теперь будет поддержка европейских инициатив по полному прекращению закупок российского газа к 2027 году после подобных прецедентов?

# Международная политика

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