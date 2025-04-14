В чём смысл Директивы №11? Замминистра связи объяснила простыми словами

Новый стиль управления? Как повысить эффективность работы власти? Кто поможет избежать бюрократических путаниц? Почему изменения связаны и с дисциплиной? И что еще в организационном кейсе принимающих важные решения? На площадке ток-шоу «По существу» собрались разработчики Директивы № 11 и те, на кого направлены эти новации. Изменения касаются не только чиновников – все это влияет на жизнь каждого белоруса.

Анна Рябова, заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Меня пугают вопросы, кто будет контролировать количество совещаний. Во-первых, совершенно верно сказано: непонятно, какой критерий, когда оно нужно, когда не нужно. Поэтому действительно эта норма, безусловно, стимулирующая.

Для чего мы собираемся на совещание? Для того, чтобы дообогатиться какой-то информацией, которой мы сами по себе не владеем, чтобы принять в одно лицо это решение. Нам просто предлагают: коллеги, перестаньте эту информацию добывать старыми методами, и давайте мы ее попробуем добыть новыми методами, в том числе с применением наших новых технологий. А для этого, естественно, мы должны навести порядок.