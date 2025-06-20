Владислав Татаринович встретился с трудовым коллективом обувной фабрики «Луч»

В Беларуси созданы все необходимые условия для физического, интеллектуального и нравственного развития молодежи. Об этом заявил Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики, в ходе общения с трудовым коллективом обувной фабрики «Луч». Встреча прошла в формате открытого диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране проживают более 1 миллиона 600 тысяч молодых людей, которых необходимо активно вовлекать в экономику страны. В этой связи одним из ключевых проектов станет строительство нового и единственного в республике технопарка легкой промышленности. Он появится на неиспользуемой территории обувного завода. Алгоритм действий для реализации проекта разработан и одобрен. Уже ведутся подготовительные работы, однако сроки завершения пока не определены. К слову, молодежь составляет около 20 % всех сотрудников обувной фабрики. Для их закрепления на местах разработана специальная программа.

Егор Огурцов, генеральный директор Минского обувного открытого акционерного общества «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч»:

После прихода мы им сразу даем подъемные согласно нашему законодательству, так еще бонусы от предприятия. Плюс они работают три месяца по сниженным нормам. Мы их не можем приравнять к тем специалистам, которые уже набили руку и стали настоящими полноценными профессионалами. Мы также предоставляем жилье для иногородних. То есть если вы молодой специалист, то предприятие практически под 100 % оплачивает это жилье.

Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

У нас указом Президента следующая пятилетка – это пятилетка качества. И задача здесь стоит – комфортные условия жизнедеятельности для наших молодых граждан, наших молодых специалистов обеспечивать не только в городе Минске или в крупных городах. И поэтому закрепляемость молодых специалистов на предприятиях, в организациях в регионах, в первую очередь это наши города с численностью населения 20 тысяч и менее, сельская местность – это приоритет государства.

В ходе встречи с трудовым коллективом обсудили также вопросы, касающиеся экономической и социально-политической ситуации в стране.