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Новости по тегу #Сергей Рубанов

Число убыточных предприятий Московского района Минска сократилось на треть
27 августа 2025 06:37

Число убыточных предприятий Московского района Минска сократилось на треть

Депутат Мингорсовета: 3 новые площадки для выгула собак планируем обустроить в Московском районе
13 июня 2025 14:22

Депутат Мингорсовета: 3 новые площадки для выгула собак планируем обустроить в Московском районе

Какие планы реализуют в Московском районе Минска в Год благоустройства? Поговорили с депутатом
13 июня 2025 14:16

Какие планы реализуют в Московском районе Минска в Год благоустройства? Поговорили с депутатом

Лучшие в своём деле – в Московском районе торжественно открыли Доску почёта
30 апреля 2025 19:21

Лучшие в своём деле – в Московском районе торжественно открыли Доску почёта

Сокращаем лишнюю бюрократию – что даст белорусам Директива №11, обсудили эксперты
14 апреля 2025 18:10

Сокращаем лишнюю бюрократию – что даст белорусам Директива №11, обсудили эксперты

От озеленения до благоустройства – в Минске реализуют 14 гражданских инициатив
05 февраля 2025 17:41

От озеленения до благоустройства – в Минске реализуют 14 гражданских инициатив

В Минске появились новые места отдыха для жителей города – рассказываем какие
05 октября 2024 17:57

В Минске появились новые места отдыха для жителей города – рассказываем какие

О работе жилищных организаций и благоустройстве города – пообщались с депутатом Мингорсовета
31 мая 2024 15:58

О работе жилищных организаций и благоустройстве города – пообщались с депутатом Мингорсовета

Депутат Мингорсовета: на благоустройство жилфонда выделено порядка 9 млн
31 мая 2024 15:20

Депутат Мингорсовета: на благоустройство жилфонда выделено порядка 9 млн

Новая лыжная трасса открылась в Минске. Её уже успело опробовать руководство города
25 декабря 2022 11:15

Новая лыжная трасса открылась в Минске. Её уже успело опробовать руководство города

Мурал с героями войны и экотропа с зонами для пикника появились в Московском районе Минска
02 июля 2022 14:40

Мурал с героями войны и экотропа с зонами для пикника появились в Московском районе Минска

В 2020-м в Минске планируют сделать капремонт более чем в 300 жилых домах
10 января 2020 15:58

В 2020-м в Минске планируют сделать капремонт более чем в 300 жилых домах