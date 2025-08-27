Новости по тегу #Сергей Рубанов

Итоги социально-экономического развития района подвели в Минске.
«Площадка по выгулу собак должна быть обустроена не ближе 40 метров от жилой застройки».
«Основной акцент идет на озеленение и благоустройство».
Московский – один из самых крупных районов столицы. В нем расположены десятки тысяч субъектов хозяйствования. Второй год подряд он становится лучшим в Минске по социально-экономическим показателям.
Когда в Беларуси появятся свои «Госуслуги»? Тысячи справок – по месту жительства, о составе семьи, месте учебы и так далее – уйдут в прошлое? Насколько изменилась работа чиновников? И как повысить эффективность властей? Эти вопросы и не только обсудили спикеры ток-шоу «По существу».
Большинство проектов направлены на создание дополнительных условий для детей на дворовых территориях. Это модернизация и обновление площадок. Реализацию проектов планируют завершить до 1 сентября.
В год в Минске обустраивают по две зелёные зоны в каждом районе. Сегодня новые локации проверил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
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