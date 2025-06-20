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В Польше количество жалоб на результаты второго тура президентских выборов может превысить 50 тысяч

20 июня 2025 19:58
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В Польше разгорается новый скандал вокруг президентских выборов. Количество жалоб на результаты второго тура голосования может превысить 50 тысяч – это в 10 раз больше, чем на предыдущих выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил пресс-секретарь Верховного суда республики.

В Польше количество жалоб на результаты второго тура президентских выборов может превысить 50 тысяч-2

По его словам, такое количество протестов можно расценивать как «гибридную атаку на Верховный суд». Отмечается, что многие жалобы копируют текст, опубликованный депутатом от партии проигравшего кандидата Рафала Тшасковского, что весьма подозрительно. К слову, его соратники уже вторую неделю призывают к пересчету голосов на всех участках из-за якобы выявленных систематических нарушений.

Напомним, лидером президентской гонки стал оппозиционный кандидат Кароль Навроцкий, опередив мэра Варшавы и кандидата правящей коалиции Рафала Тшасковского. Верховный суд должен утвердить итоги голосования до 2 июля, однако беспрецедентное количество жалоб может привести к оспариванию права Навроцкого стать президентом Польши.

# Международная политика # Выборы в Польше

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