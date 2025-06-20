В Польше количество жалоб на результаты второго тура президентских выборов может превысить 50 тысяч

В Польше разгорается новый скандал вокруг президентских выборов. Количество жалоб на результаты второго тура голосования может превысить 50 тысяч – это в 10 раз больше, чем на предыдущих выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил пресс-секретарь Верховного суда республики.

По его словам, такое количество протестов можно расценивать как «гибридную атаку на Верховный суд». Отмечается, что многие жалобы копируют текст, опубликованный депутатом от партии проигравшего кандидата Рафала Тшасковского, что весьма подозрительно. К слову, его соратники уже вторую неделю призывают к пересчету голосов на всех участках из-за якобы выявленных систематических нарушений.

Напомним, лидером президентской гонки стал оппозиционный кандидат Кароль Навроцкий, опередив мэра Варшавы и кандидата правящей коалиции Рафала Тшасковского. Верховный суд должен утвердить итоги голосования до 2 июля, однако беспрецедентное количество жалоб может привести к оспариванию права Навроцкого стать президентом Польши.