Новости по тегу #Анна Рябова

На повестке – регистрация резидентов и одобрение бизнес-проектов. Планируется активное внедрение аддитивных технологий.
IT-сектор разворачивается внутрь страны. Если еще пять лет назад доля резидентов ПВТ на национальном рынке не превышала 10 %, то сейчас она выросла почти до трети общей выручки компаний.
От экспорта инновационной продукции до правового регулирования в сфере криптовалюты. Об этом 27 февраля шла речь на заседании Наблюдательного совета Парка высоких технологий. Обстоятельный разговор прошел при участии премьер-министра страны.
Визит парламентской делегации Зимбабве продолжается. В центре внимания не только укрепление политических контактов, но и расширение практического сотрудничества.
Встрече предшествовала выставка разработок резидентов ПВТ в сфере роботизации и промышленности. Сегодня у производственного сектора есть спрос на цифровые решения.
Также не обошли стороной тему поддержки молодых талантов и стартапов, которые были охарактеризованы как «очень перспективное» направление для развития белорусской IT-индустрии.
В Парке высоких технологий за победу боролись 150 студентов из различных вузов Беларуси. Среди них – будущие программисты, инженеры, дизайнеры и маркетологи.
«Многое меняется в мире, особенно в мире цифры. Нам важно не отставать, двигаться вперед».
Когда в Беларуси появятся свои «Госуслуги»? Тысячи справок – по месту жительства, о составе семьи, месте учебы и так далее – уйдут в прошлое? Насколько изменилась работа чиновников? И как повысить эффективность властей? Эти вопросы и не только обсудили спикеры ток-шоу «По существу».
«Мне очень нравится эта Директива как цифровизатору. Прежде чем оцифровать любой бизнес-процесс в управлении, в нем надо навести порядок».
Директива № 11 «О совершенствовании функционирования системы органов власти и управления, а также усилении исполнительской дисциплины» – такова юридическая формулировка, но, по сути, это история о коллективном порядке и персональной ответственности.
Как повысить эффективность этого взаимодействия, в Минске обсудили те, кто постоянно работает с обращениями граждан.
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