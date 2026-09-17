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Новости по тегу #Анна Рябова

Аддитивные технологии и криптосфера – Турчин провел заседание Наблюдательного совета ПВТ
17 сентября 2026 17:15

Аддитивные технологии и криптосфера – Турчин провел заседание Наблюдательного совета ПВТ

Резиденты ПВТ займутся цифровой трансформацией экономики и соцсферы Беларуси
12 марта 2026 11:28

Резиденты ПВТ займутся цифровой трансформацией экономики и соцсферы Беларуси

Александр Турчин провел заседание Наблюдательного совета Парка высоких технологий
27 февраля 2026 16:55

Александр Турчин провел заседание Наблюдательного совета Парка высоких технологий

Парламентская делегация Зимбабве посетила Парк высоких технологий
19 февраля 2026 13:35

Парламентская делегация Зимбабве посетила Парк высоких технологий

Александр Турчин ознакомился с ключевыми разработками Парка высоких технологий
11 февраля 2026 13:44

Александр Турчин ознакомился с ключевыми разработками Парка высоких технологий

Вопрос приёма ещё 40 резидентов в ПВТ рассмотрели на заседании в правительстве
27 октября 2025 16:43

Вопрос приёма ещё 40 резидентов в ПВТ рассмотрели на заседании в правительстве

В Минске подвели итоги конкурса по разработке банковского продукта
24 октября 2025 11:05

В Минске подвели итоги конкурса по разработке банковского продукта

Турчин: ПВТ – это достижение нашей суверенной страны, это детище Президента
06 июня 2025 17:10

Турчин: ПВТ – это достижение нашей суверенной страны, это детище Президента

Сокращаем лишнюю бюрократию – что даст белорусам Директива №11, обсудили эксперты
14 апреля 2025 18:10

Сокращаем лишнюю бюрократию – что даст белорусам Директива №11, обсудили эксперты

В чём смысл Директивы №11? Замминистра связи объяснила простыми словами
14 апреля 2025 16:39

В чём смысл Директивы №11? Замминистра связи объяснила простыми словами

Создавать видимость работы не получится! Лукашенко подписал Директиву №11 – разбираемся в сути
02 апреля 2025 17:53

Создавать видимость работы не получится! Лукашенко подписал Директиву №11 – разбираемся в сути

Решают проблемы белорусов на раз-два! Как чиновники работают с обращениями граждан?
27 ноября 2024 18:55

Решают проблемы белорусов на раз-два! Как чиновники работают с обращениями граждан?