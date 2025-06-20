Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира WTA-500 в Берлине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко, полуфиналистка турнира:

Елена – великолепный игрок. У нас было много сложных матчей на последних этапах турниров Большого шлема. Честно говоря, я понятия не имею, как удалось сегодня выиграть этот поединок. Думаю, мне просто повезло. Такие камбэки, которые были в концовке игры, тренируют соревновательный дух. Я горжусь собой, боролась до конца.

В поединке одной четвертой она встречалась с Еленой Рыбакиной из Казахстана. В первом сете белоруска уступала 2:4, но смогла выровнять игру и взяла верх на тай-брейке. Второй сет Арина проиграла со счетом 3:6. В третьей партии девушки вновь добрались до тай-брейка, на котором сильней была белорусская теннисистка – 8:6. В полуфинале Арина Соболенко сыграет с Маркетой Вондроушовой из Чехии.