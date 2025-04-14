Филиппова: порядка 30% административных процедур уже осуществляются в электронном формате

Новый стиль управления? Как повысить эффективность работы власти? Кто поможет избежать бюрократических путаниц? Почему изменения связаны и с дисциплиной? И что еще в организационном кейсе принимающих важные решения? На площадке ток-шоу «По существу» собрались разработчики Директивы № 11 и те, на кого направлены эти новации. Изменения касаются не только чиновников – все это влияет на жизнь каждого белоруса.

Наталья Филиппова, заместитель министра юстиции Беларуси:

Позвольте я расскажу про административные процедуры. Ежегодно мы увеличиваем объем процедуры. Сегодня порядка 30 % административных процедур, которые в целом у нас есть, уже осуществляются в электронном формате. Может, не все об этом знают, но это так. И это позволяет исключить любое участие гражданина в походе по кабинетам. Минимизировать пакет документов, который я должен представить, чтобы было принято то или иное административное решение.

Как это происходит? Мы получаем в рамках запроса, в рамках взаимодействия с государственными системами нужную информацию об этом гражданине, тем самым исключается, минимизируется пакет документов, с которым гражданин приходит. То же самое временные рамки. Если раньше это было почтой либо он должен был ехать в другой город, даже в город Минск, в Министерство, получать информацию. Сейчас идет электронный запрос, который осуществляется буквально за секунды-минуты, и тут же сотрудник «Одного окна» уже видит этот пакет документов.

Абсолютно удобно человеку. Если говорить о перспективных направлениях, то это и про активный формат оказания услуг. То есть, когда мы уже анализируем государственные ресурсы, будем иметь возможность гражданину представлять конкретные административные решения и предлагать осуществлять те или иные процедуры. И предлагать это пакетом. То есть при наличии документов, исходя из правового статуса гражданина, мы будем сразу уже иметь возможность ряд документов правового характера передавать гражданину в электронном формате.

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