В Минске проходит международный турнир по волейболу, посвящённый 80-летию Великой Победы

В Минске проходит международный турнир по волейболу, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. За награды борются 4 юниорские команды, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Это девушки 2010-2011 годов рождения. Конкуренцию нашим спортсменкам составляют представители России и Азербайджана.

Так, 20 июня на площадке встречались команды «Беларусь-2» и «Россия». Каждая дружина показала высокий уровень мастерства и командный дух, однако в упорной борьбе победу все же одержали гостьи – 3:1. Этот турнир стал не только площадкой для спортивного соперничества, но и символом дружбы и памяти о героическом прошлом наших народов.

Дарья Жураковская, игрок сборной «Беларусь-2» по волейболу:

Для победы нам не хватило немного сыгранности. Все-таки это всего лишь третья игра, как мы играем вместе с этой командой. Соперник действительно сильный. Для меня очень важны такие игры. Это помогает нам развиваться, набираться опыта.

Светлана Сафронова, главный тренер юниорской сборной России по волейболу:

Конкуренция, хорошая команда Беларуси. Тем более, что немножечко постарше, они 10-го года, наши 11-го года. Конечно, сегодня было тяжеловато. Они первый раз вышли играть матч вместе. Самое главное, что играют игры, которые нам очень-очень всем нужны. Потому что опыт мы не приобретаем нигде, но хотя бы, да, выезжать почаще и играть, особенно молодежи.

Такие турниры стали традиционными. И являются хорошей международной практикой для ребят. Завершатся состязания в воскресенье.