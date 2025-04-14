Боровик: чтобы оставаться независимыми, мы должны быть эффективнее наших конкурентов

Новый стиль управления? Как повысить эффективность работы власти? Кто поможет избежать бюрократических путаниц? Почему изменения связаны и с дисциплиной? И что еще в организационном кейсе принимающих важные решения? На площадке ток-шоу «По существу» собрались разработчики Директивы № 11 и те, на кого направлены эти новации. Изменения касаются не только чиновников – все это влияет на жизнь каждого белоруса.

Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:

Касательно нашей Директивы и в целом ситуации по последним нормативным актам. Это вопрос национальной безопасности. Игорь Иванович [Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь – прим. ред.] абсолютно правильно сделал акцент. В чем вопрос? Вопрос эффективности и конкурентоспособности. Сейчас сложилась определенная конъюнктура с учетом СВО, с учетом открытых госзакупок и рынка Российской Федерации. Мы можем на этом рынке успешно конкурировать.

Завтра будут снимать санкции. Непонятно, как синхронно и на каких рынках нам придется работать. Если мы сегодня с вами будем вразвалочку идти, а кто-то будет бежать, мы отстанем. Мы видим, как сегодня жестко работают крупные державы на международной арене. Вот сегодня пальцем показал: хочу – здесь санкции введу, здесь сниму, на этих рынках перекрою кислород. Здесь мы можем с вами говорить о сохранении суверенитета и национальной безопасности, только если мы будем эффективнее наших конкурентов. Понимаете? Намного эффективнее. Поэтому это граждане должны воспринимать, что они сегодня воспринимают как должное, что сегодня мирное небо, что сегодня никто нашей собственностью, по большому счету, кроме нас, не распоряжается.

Посмотрели на примере Украины? Вроде бы помогали, а потом за это выставили счет. И унижают публично главу государства. Унижают не главу государства, унижают нацию, понимаете? Чтобы мы с вами сегодня имели возможность жить действительно в суверенной статье, не декларации о суверенитете… Можно кричать все время «незалежнасць-незалежнасць», а быть у кого-то под пятой. А чтобы быть суверенными, мы должны быть сильными партнерами, иметь сильную договорную позицию и на Востоке, и на Западе, и на Юге, и на Севере – везде. Для этого мы должны быть лучше. У нас нет ресурсов, у нас же не бьет ключом нефть. И из недр мы деньги не печатаем сами, у нас нет резервной мировой валюты. Каждый рубль, заработанный в белорусской экономике, – это труд. Интеллектуальный, физический. Это очень ресурсоемкое производство. Поэтому мы должны быть эффективны.

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