Замминистра юстиции рассказала, какие существуют механизмы контроля за реализацией Директивы №11

Новый стиль управления? Как повысить эффективность работы власти? Кто поможет избежать бюрократических путаниц? Почему изменения связаны и с дисциплиной? И что еще в организационном кейсе принимающих важные решения? На площадке ток-шоу «По существу» собрались разработчики Директивы № 11 и те, на кого направлены эти новации. Изменения касаются не только чиновников – все это влияет на жизнь каждого белоруса.

Наталья Филиппова, заместитель министра юстиции Беларуси:

Безусловно, есть определенные механизмы контроля. Если говорить сейчас о реализации Директивы, Директива принята, она вступила в юридическую силу, но при этом сейчас мы готовим огромный план мероприятий, который будет направлен на реализацию положения Директивы. В данном случае будут корректироваться и законодательные акты, и подзаконные акты, которые будут четко определять и находить свое развитие под каждый посыл, под каждый тезис, который содержится в Директиве, в том числе это будут ответы на вопросы и по комиссиям, и по командировкам. Есть соответствующее законодательство, которое регулирует эти вопросы, определяет и критерии.

Кирилл Казаков, СТВ:

Про командировки там более-менее понятно. Каким образом можно выяснять? Съездил человек в командировку, подписал контракты, есть финансовая прибыль – значит, выгодная командировка. Если нет, то... Наталья Филиппова:

Конечно. И есть определенные отчеты, которые готовятся в соответствующие вышестоящие государственные органы, которые оценивают. Кирилл Казаков:

Сейчас Директива вступила в силу. На данный момент вся ответственность за то, как она начнет работать, пока не будут приняты подзаконные акты, лежит на руководителе. Он должен, по идее, руководствоваться всеми тремя документами, начинать работать, потому что по первому у него развязаны руки, по второму у него написано, как правильно делать, а по третьему он четко знает, за какое государство он работает.