В Минске проходит «Самый лучший выпускной» для 3000 лучших студентов
Экзамены сданы, награды вручены. Впереди новый этап взрослой жизни. А сегодня заслуженный праздник. Лучшие выпускники вузов со всей Беларуси собрались в столице, чтобы отметить получение диплома о высшем образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эту ночь в Минске проходит «Самый лучший выпускной». Организаторы подготовили зрелищное шоу, чтобы сделать этот важный для ребят момент ярким и особенным.
Приглашения на мероприятие получили более 3 тысяч вчерашних студентов со всех регионов Беларуси. Все они проявили себя в учебе и общественной жизни страны. Многие участники республиканского праздника – победители республиканских и даже международных конкурсов и фестивалей. Сегодняшнее мероприятие – достойная благодарность. Этот вечер навсегда останется в памяти каждого как яркий и незабываемый момент прощания со студенческой жизнью.
Это прекрасное мероприятие, где можно спустя четыре года сложного, действительно напряженного обучения наконец-то повеселиться, расслабиться после сдачи диплома, сдачи государственного экзамена. Я действительно хочу остаться в своей родной стране, потому что это моя Родина, я хочу работать на ее благо.
Замечательный праздник. Четыре года учебы в университете пролетели незаметно. Эмоции зашкаливают. Очень много возможностей предоставляет университет и вообще наша страна для того, чтобы мы могли работать и учиться.
В эти минуты для выпускников масштабная концертная программа в исполнении белорусских и российских вокалистов, сопровождает выступления президентский оркестр. Ближе к полуночи на сцене ждут хедлайнера вечера – Ваню Дмитриенко. Яркой кульминацией вечера будет появление на Свислочи корабля под алыми парусами. Он станет напоминанием того, что каждый из нас – капитан своей судьбы.