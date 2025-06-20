В Минске проходит «Самый лучший выпускной» для 3000 лучших студентов

Экзамены сданы, награды вручены. Впереди новый этап взрослой жизни. А сегодня заслуженный праздник. Лучшие выпускники вузов со всей Беларуси собрались в столице, чтобы отметить получение диплома о высшем образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эту ночь в Минске проходит «Самый лучший выпускной». Организаторы подготовили зрелищное шоу, чтобы сделать этот важный для ребят момент ярким и особенным.

Приглашения на мероприятие получили более 3 тысяч вчерашних студентов со всех регионов Беларуси. Все они проявили себя в учебе и общественной жизни страны. Многие участники республиканского праздника – победители республиканских и даже международных конкурсов и фестивалей. Сегодняшнее мероприятие – достойная благодарность. Этот вечер навсегда останется в памяти каждого как яркий и незабываемый момент прощания со студенческой жизнью.

Это прекрасное мероприятие, где можно спустя четыре года сложного, действительно напряженного обучения наконец-то повеселиться, расслабиться после сдачи диплома, сдачи государственного экзамена. Я действительно хочу остаться в своей родной стране, потому что это моя Родина, я хочу работать на ее благо.