Насколько необходима была Директива №11? Мнения разработчиков
Новый стиль управления? Как повысить эффективность работы власти? Кто поможет избежать бюрократических путаниц? Почему изменения связаны и с дисциплиной? И что еще в организационном кейсе принимающих важные решения? На площадке ток-шоу «По существу» собрались разработчики Директивы № 11 и те, на кого направлены эти новации. Изменения касаются не только чиновников – все это влияет на жизнь каждого белоруса.
Алена Сырова, СТВ:
Насколько было необходимо законодательно закреплять то, что условных совещаний нужно проводить меньше, если вы как руководитель на местах понимаете и видите, как можно оптимизировать собственную работу? Понятно, что какие-то совещания, которые вам положено посещать по статусу наверху, – это одна история. А если со своими подчиненными?
Денис Колесень, председатель Столбцовского районного исполнительного комитета:
Директива направлена на то, чтобы мы совершенствовались в своей работе. Мы же тоже неидеальны. Мы понимаем, что время требует изменений, время ускоряется, и мы должны иметь возможность быстро принимать решения, быть решительными в этих решениях и в некоторой степени ограничивать руководителей, подсевших на эти ненужные совещания, директивно. Есть директивы – давайте будем придерживаться.
Алена Сырова:
Мне кажется, это важный тезис.
Наталья Филиппова, заместитель министра юстиции Беларуси:
Это о роли руководителя и установлении персональной ответственности за принимаемые решения. Ты согласился стать руководителем, ты согласился на эту должность, ты взял на себя определенный объем обязанностей, и ты обязан принимать решения и нести за это должное ответственность.