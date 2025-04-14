Насколько необходима была Директива №11? Мнения разработчиков

Новый стиль управления? Как повысить эффективность работы власти? Кто поможет избежать бюрократических путаниц? Почему изменения связаны и с дисциплиной? И что еще в организационном кейсе принимающих важные решения? На площадке ток-шоу «По существу» собрались разработчики Директивы № 11 и те, на кого направлены эти новации. Изменения касаются не только чиновников – все это влияет на жизнь каждого белоруса.

Алена Сырова, СТВ:

Насколько было необходимо законодательно закреплять то, что условных совещаний нужно проводить меньше, если вы как руководитель на местах понимаете и видите, как можно оптимизировать собственную работу? Понятно, что какие-то совещания, которые вам положено посещать по статусу наверху, – это одна история. А если со своими подчиненными?