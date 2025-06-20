Глава МИД Ирана на встрече в Женеве призвал Израиль остановить удары
Военная эскалация между Израилем и Ираном продолжает нарастать. Взаимные удары продолжаются больше недели. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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При этом пока Трамп поставил на паузу решение об участии США в ближневосточном конфликте, Европа демонстрирует дипломатические методы.
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20 июня в Женеве за стол переговоров сели министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Ирана. Решение провести такую встречу было принято на фоне заявлений Белого дома о том, что Дональд Трамп в течение двух недель примет решение, присоединятся ли США к израильским ударам по Ирану.
По мнению главы МИД Британии, отсрочка Трампа дает «окно» для адекватной дипломатии, поскольку некоторые требования США для заключения «ядерной сделки» с Ираном нереалистичны.
С этим на сегодняшней встрече согласился и министр иностранных дел Ирана, призвав Израиль остановить удары. Он также отметил, что только по окончании обстрелов ядерной инфраструктуры Исламская Республика возобновит прямые переговоры с США.