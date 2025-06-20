Глава МИД Ирана на встрече в Женеве призвал Израиль остановить удары

«Вашингтон зарядил против Ирана «Мать всех бомб» – к чему идет эскалация в ближневосточном конфликте?

Военная эскалация между Израилем и Ираном продолжает нарастать. Взаимные удары продолжаются больше недели. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом пока Трамп поставил на паузу решение об участии США в ближневосточном конфликте, Европа демонстрирует дипломатические методы.

Трамп сам себе создал проблемы – профессор из США об участии Штатов в конфликте Ирана и Израиля.

20 июня в Женеве за стол переговоров сели министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Ирана. Решение провести такую встречу было принято на фоне заявлений Белого дома о том, что Дональд Трамп в течение двух недель примет решение, присоединятся ли США к израильским ударам по Ирану.