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Глава МИД Ирана на встрече в Женеве призвал Израиль остановить удары

20 июня 2025 20:00
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Военная эскалация между Израилем и Ираном продолжает нарастать. Взаимные удары продолжаются больше недели. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вашингтон зарядил против Ирана «Мать всех бомб» – к чему идет эскалация в ближневосточном конфликте?

Глава МИД Ирана на встрече в Женеве призвал Израиль остановить удары-2

При этом пока Трамп поставил на паузу решение об участии США в ближневосточном конфликте, Европа демонстрирует дипломатические методы.

Трамп сам себе создал проблемы – профессор из США об участии Штатов в конфликте Ирана и Израиля.

20 июня в Женеве за стол переговоров сели министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Ирана. Решение провести такую встречу было принято на фоне заявлений Белого дома о том, что Дональд Трамп в течение двух недель примет решение, присоединятся ли США к израильским ударам по Ирану.

Глава МИД Ирана на встрече в Женеве призвал Израиль остановить удары-4

По мнению главы МИД Британии, отсрочка Трампа дает «окно» для адекватной дипломатии, поскольку некоторые требования США для заключения «ядерной сделки» с Ираном нереалистичны.

С этим на сегодняшней встрече согласился и министр иностранных дел Ирана, призвав Израиль остановить удары. Он также отметил, что только по окончании обстрелов ядерной инфраструктуры Исламская Республика возобновит прямые переговоры с США.

# Международная политика

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