Снегопады, лёд, пожары – работа спасателей зимой: «Большой город»

Новости Беларуси. На смену дождям пришел снег, вместо сырости – морозы. Насколько готов оказался к этому Минск и соответствующие службы? В том числе, МЧС, сотрудники которого, кстати недавно отметили профессиональный праздник. Поздравили их и узнали, что они делают, чтобы зимний город был максимально безопасен для жителей столицы, в программе «Большой город».

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