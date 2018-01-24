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Снегопады, лёд, пожары – работа спасателей зимой: «Большой город»

24 января 2018 19:55
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Новости Беларуси. На смену дождям пришел снег, вместо сырости – морозы. Насколько готов оказался к этому Минск и соответствующие службы? В том числе, МЧС, сотрудники которого, кстати недавно отметили профессиональный праздник. Поздравили их и узнали, что они делают, чтобы зимний город был максимально безопасен для жителей столицы, в программе «Большой город».

МЧС о безопасности на зимних водоёмах: «Самый опасный лёд имеет грязно-серый цвет»

«В прямом смысле, ползком убывать по тому направлению, по которому Вы пришли»: как не провалиться под лёд

«Люди часто жалуются, что снег не убирают мгновенно. В период снегопада сделать это практически невозможно»

«В Минске создана система предупреждения внештатных ситуаций: как работают зимой МЧС, ГАИ, энергетики

МЧС о снегопадах: «Нужно неукоснительно слушать, что говорят спецслужбы. Мы видим ситуацию в целом. И мы её координируем»

Дембовский о «Хавьере»: отдельные радиостанции оказывали медвежью услугу

МЧС: «Иногда люди в стрессовой ситуации тратят время, чтобы отчитать диспетчера, пытаясь вступить с ним в полемику»

«Выскочит на перекрёсток, когда все остановились»: что мешает спасателям быстрее прибывать на место ЧП

МЧС: «Ваша машина помешает даже вам оказать помощь, если вы подпёрли свой подъезд»

МЧС: «Большинство пожаров и гибели людей происходит там, где мы чувствуем себя безопаснее всего – в нашем жилье»

«Не потому что люди летом больше курят, чем зимой»: как пожары на балконах зависят от сезона?

Почему минус 10 – лучшая температура для энергосистемы Минска?

# общество # Виталий Дембовский # МЧС Беларуси

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