Прямой эфир

Дембовский о «Хавьере»: отдельные радиостанции оказывали медвежью услугу

24 января 2018 20:36
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Новости Беларуси. Что мешало оказывать помощь во время снежного шторма, рассказали в программе «Большой город».

Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:
Многие люди, к сожалению, в период «Хавьера» не слушали нас. Были негативные моменты, связанные с тем, что в эфирах отдельных радиостанций звучала информация – они, вроде, пытались организовать положительные вещи, чтобы тоже координировать как-то людей, но получалось, иногда делали медвежью услугу, зачитывая SMS людей: «Вот, я на таком направлении прорвался, проезд открыт» и так далее.

И люди попросту из этой пробки перемещались и создавали пробку в другом месте.

В итоге, вместо того, чтобы двигаться по организованным маршрутам, временно куда-то не въезжать, дать, прежде всего, пройти тяжёлой технике для того, чтобы освободить, хотя бы, полосу для движения, люди создавали транспортные заторы, мешая и себе, и мешая ликвидировать эти последствия для того, чтобы пропустить транспортные потоки. Поэтому, на будущее, в любой чрезвычайной ситуации крайне важно слушать системы оповещения – мы задействуем самые разные – через радио, телевидение, громкую связь, SMS-оповещение мы широко задействуем. Попросту нужно поверить: мы видим ситуацию в целом. И мы её координируем. Если делать, как будет сказано, для всех будет попросту лучше, и с ситуацией мы справимся совместно гораздо быстрее.

Снегопады, лёд, пожары – работа спасателей зимой: «Большой город»

# общество # Снегопады # Виталий Дембовский

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