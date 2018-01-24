«Выскочит на перекрёсток, когда все остановились»: что мешает спасателям быстрее прибывать на место ЧП

Новости Беларуси. О том, что не все водители пропускают спецтехнику, рассказали в программе «Большой город».

Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:

Могу сказать не расчётное, а среднестатистическое время прибытия подразделения МЧС в городе Минске – 3-5 минут. Почему я не могу сказать «расчётное». Есть нормативы по сбору, выезду по тревоге. То есть, этот момент мы можем проконтролировать. Однако, есть субъективные факторы, на которые мы повлиять не можем. Это – дорожная ситуация, те же самые пробки, которые возникают.

Всё зависит от времени суток.

Если мы говорим про будни, дневное время, основная затруднительная ситуация – это пробки на дороге. В «час пик» и, вообще, объехать. Не все, к сожалению, правильно понимают, как нужно уступать дорогу транспортным средствам оперативного назначения. Большинство водителей с пониманием относятся, но достаточно одного человека, который попросту либо выскочит на перекрёсток, когда все остановились. И, как минимум, создаст аварийную ситуацию, замедлив движение, либо, как максимум, это может привести к ДТП. И машина, вообще, не доедет туда, куда она следовала. Ещё раз хочу попросить водителей быть максимально внимательными.