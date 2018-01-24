МЧС: «Иногда люди в стрессовой ситуации тратят время, чтобы отчитать диспетчера, пытаясь вступить с ним в полемику»

Новости Беларуси. Что нужно рассказать диспетчеру МЧС, сообщили в программе «Большой город».

Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:

Когда вы звоните на «101» или «112», вы попадаете в дежурную службу МЧС, Центр оперативного управления МЧС города Минска. Далее информация от заявителя обрабатывается диспетчером. Диспетчер ведёт беседу не из любопытства, а делает всё для того, чтобы выяснить нужную информацию с точки зрения необходимости оказания помощи: какая техника нужна, куда она должна выдвинуться. Есть разные аспекты, которые часто обывателю непонятны. И происходит как в том анекдоте: «Как к Вам доехать?» «Вы что, с ума сошли? На большой красной машине!» Иногда люди в стрессовой ситуации не совсем с пониманием относятся и тратят время для того, чтобы отчитать диспетчера, пытаясь вступить с ним в полемику. Вместо того, чтобы отвечать на задаваемые вопросы.

Всё, что спрашивает диспетчер, нужно для того, чтобы правильно организовать последующее реагирование.

Те самые 30 секунд, которые он потратит на разговор – это будут более важные 30 секунд. Потому что из-за них можно потом потерять минуты при следовании, не зная нюансов – куда нужно следовать, самое главное, какой технике и в каком количестве. И нужно ли. Именно диспетчер принимает такое решение. Диспетчер – это должностное лицо, которое на первичном этапе и начинает момент спасения человеческой жизни. Дальше информация по линии прямой связи, скажем так, напрямую кнопками передаётся в ближайшие подразделения. Согласно, опять же, так называемому номеру вызова, то есть, в зависимости от сложности: какой объект, сколько нужно техники туда направить – диспетчер отправляет подразделение. Какие машины поедут и из какой части – это всё решается именно на этом этапе. Далее передаётся информация и подразделение в течение одной минуты выезжает по вызову.