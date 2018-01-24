МЧС: «Большинство пожаров и гибели людей происходит там, где мы чувствуем себя безопаснее всего – в нашем жилье»

Новости Беларуси. О самых частых причинах пожаров рассказали в программе «Большой город».

Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:

В большинстве случаев, виноваты сами люди, к сожалению.

Олег Степанюк, СТВ:

Мы говорим не о людях, которые ведут асоциальный образ жизни.

Виталий Дембовский:

Всё верно. Никто не застрахован от пожара. И мелочей в вопросах безопасности не бывает. Часто мы расслабляемся, именно потому, что это для нас привычно. Большинство пожаров и гибели людей происходит там, где мы чувствуем себя безопаснее всего – это в нашем жилье.

Есть вопросы, которые не нужно забывать и оставлять незамеченными.

Если есть какие-то электроприборы, которые повреждены. К сожалению, именно в жилье у нас сегодня основной фактор – это курение в нетрезвом состоянии. И этому подвержены не только асоциальные люди, даже достаточно благополучные граждане. Иногда, думая, что они контролируют ситуацию, попросту засыпают с сигаретой.