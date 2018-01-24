МЧС: «Ваша машина помешает даже вам оказать помощь, если вы подпёрли свой подъезд»

Новости Беларуси. Как нарушители правил парковки мешают проезду спецтехники, рассказали в программе «Большой город».

Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:

Если мы говорим про вечернее время, для нас основное затруднение вызывают проезды во дворах. Потому что вся та масса машин, которую мы видели днём, она переместилась во дворы, запарковалась. Надо понимать, что наши автомобили имеют большие габариты, и это – вынужденная вещь. Мы не можем уменьшить их размеры.

Потому что, как сжать воду, ещё никто не придумал.

Поэтому, если мы вывозим воду для тушения, её объём, в любом случае, подразумевает большетоннажный грузовик. И сопутствующее оборудование делает эти машины тоже достаточно громоздкими для того, чтобы тягаться с легковушками по манёвренности во дворах. Мы стараемся прибыть максимально быстро, однако надо понимать людям, учитывать, когда паркуете машину, что в любой момент может потребоваться кому-то помощь, и приедет наш автомобиль, который попросту не сможет проехать. И надо понимать, что помощь может потребоваться и вашим родным и близким. Эта злая ирония может сыграть роль – что именно ваша машина попросту помешает даже вам оказать помощь, если вы подпёрли свой подъезд, а вам стало плохо или что-то произошло. Прошу такого не допускать. Это неправильно и по-человечески, и неправильно с точки зрения закона. Услышьте меня и не делайте так.