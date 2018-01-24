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В Минске открыты пункты обогрева для нуждающихся: угоститься чаем и полноценно пообедать можно в столовой на улице Народной

24 января 2018 17:05
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Новости Беларуси. Согреют и накормят. Пережить суровые морозы тем, кому не справиться самим, помогают представители Красного Креста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске открыты пункты обогрева для нуждающихся: угоститься чаем и полноценно пообедать можно в столовой на улице Народной-1

В столице открыты пункты обогрева для всех нуждающихся. Согреться горячим чаем в морозный день и получить полноценный обед можно и в городской столовой по улице Народная.

В Минске открыты пункты обогрева для нуждающихся: угоститься чаем и полноценно пообедать можно в столовой на улице Народной-4

Волонтеры также могут оказать первую помощь людям с обморожениями и переохлаждениями. 

В Минске открыты пункты обогрева для нуждающихся: угоститься чаем и полноценно пообедать можно в столовой на улице Народной-6

Сергей Болтрушевич, делегат датского Красного Креста в Республике Беларусь: 
Были закуплены специальные термопоты, чтобы можно было перевозить горячее питание или чай в другие точки. Эта операция работает по всей республике. Люди могут получить поддержку. 

В Минске открыты пункты обогрева для нуждающихся: угоститься чаем и полноценно пообедать можно в столовой на улице Народной-9

Также волонтёры помогут с топливом и горячим питанием одиноким пенсионерам в отдалённых от столицы районах Беларуси.

В Минске открыты пункты обогрева для нуждающихся: угоститься чаем и полноценно пообедать можно в столовой на улице Народной-12

В Минске открыты пункты обогрева для нуждающихся: угоститься чаем и полноценно пообедать можно в столовой на улице Народной-14


 

В Минске открыты пункты обогрева для нуждающихся: угоститься чаем и полноценно пообедать можно в столовой на улице Народной-16

В Минске открыты пункты обогрева для нуждающихся: угоститься чаем и полноценно пообедать можно в столовой на улице Народной-18

# общество # Благотворительная акция # Фотофакт # Сергей Болтрушевич

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