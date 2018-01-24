Бизнес-центр на проспекте Дзержинского откроют в феврале 2018 года

Новости Беларуси. Восполнить архитектурный пробел. Бизнес-центр на проспекте Дзержинского собираются открыть в феврале, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Московском районе это здание одно из долгостроев. Однако большой торговый центр на первом этаже, паркинг и административные помещения станут доступны для посетителей через месяц.

В здании уже подключено отопление и завершаются отделочные работы.