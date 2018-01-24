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Бизнес-центр на проспекте Дзержинского откроют в феврале 2018 года

24 января 2018 17:43
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Новости Беларуси. Восполнить архитектурный пробел. Бизнес-центр на проспекте Дзержинского собираются открыть в феврале, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бизнес-центр на проспекте Дзержинского откроют в феврале 2018 года-1

В Московском районе это здание одно из долгостроев. Однако большой торговый центр на первом этаже, паркинг и административные помещения станут доступны для посетителей через месяц.

Бизнес-центр на проспекте Дзержинского откроют в феврале 2018 года-4

В здании уже подключено отопление и завершаются отделочные работы. 

Бизнес-центр на проспекте Дзержинского откроют в феврале 2018 года-7

Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района:
Задавался вопрос по строительству именно хорошего большого магазина, поэтому люди ждут его открытия. И он будет пользоваться популярностью.

# общество # Фотофакт # Владимир Танкевич # Социальная инфраструктура

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