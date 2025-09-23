Рыбалка, глэмпинг и большой пляж. Показываем ещё один туркомплекс для отдыха в Беларуси

Новинка активного отдыха! Этим летом у жителей Сморгонщины и всех туристов появилась своя отдушина. Туркомплекс на озере Белом – песня выходного дня! Местная Турция – песчаный пляж, чистейшая вода, волейбол и сапборды, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ.

Михаил Устинович, управляющий туристическим комплексом:

Озеро Белое – это карьер. Здесь когда-то добывали песок для силикатного завода, затем законсервировали, более 20 лет назад. Это приток Вилии. Раньше здесь плавать было запрещено, но в этом году построили спасательную станцию и облагородили близлежащую территорию. Глубина – около 8 метров, 10 – это максимум.

Любителям рыбалки посвящается. Здесь водится плотва, лещ, жерех и другие. Вооружайтесь удочками, чтобы потом порадовать отменным ужином на костре своих близких. И не забудьте прихватить бинокли – наблюдать за жизнью птиц жутко интересно! Пары лебедей здесь частые гости.

Бронзовый загар можно получить с комфортом. Есть стильные зоны с шезлонгами. В хорошую погодку здесь релаксируют по 400 человек. В планах сделать кафешку и расширить водные аттракционы.