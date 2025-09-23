Рыбалка, глэмпинг и большой пляж. Показываем ещё один туркомплекс для отдыха в Беларуси

Новинка активного отдыха! Этим летом у жителей Сморгонщины и всех туристов появилась своя отдушина. Туркомплекс на озере Белом – песня выходного дня! Местная Турция – песчаный пляж, чистейшая вода, волейбол и сапборды, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ.
Михаил Устинович, управляющий туристическим комплексом:
Озеро Белое – это карьер. Здесь когда-то добывали песок для силикатного завода, затем законсервировали, более 20 лет назад. Это приток Вилии. Раньше здесь плавать было запрещено, но в этом году построили спасательную станцию и облагородили близлежащую территорию. Глубина – около 8 метров, 10 – это максимум.
Любителям рыбалки посвящается. Здесь водится плотва, лещ, жерех и другие. Вооружайтесь удочками, чтобы потом порадовать отменным ужином на костре своих близких. И не забудьте прихватить бинокли – наблюдать за жизнью птиц жутко интересно! Пары лебедей здесь частые гости.
Бронзовый загар можно получить с комфортом. Есть стильные зоны с шезлонгами. В хорошую погодку здесь релаксируют по 400 человек. В планах сделать кафешку и расширить водные аттракционы.
Михаил Устинович:
Еще год назад пляж составлял метров 50 на 20. На данный момент была проведена капитальная работа по очистке от грунта и насыпи песка. Сейчас он составляет около 250 метров и до 30 метров в ширину. Также немаловажно, что на территории пляжа работает ОСВОД, который отвечает за безопасность посетителей на воде.
На лесной территории есть беседки, можно приехать со своими палатками или взять напрокат. Кто не привык к кемпингу, есть глэмпинг – домики со всеми удобствами.
Подробности в видео.