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Рыбалка, глэмпинг и большой пляж. Показываем ещё один туркомплекс для отдыха в Беларуси

23 сентября 2025 15:31
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Новинка активного отдыха! Этим летом у жителей Сморгонщины и всех туристов появилась своя отдушина. Туркомплекс на озере Белом – песня выходного дня! Местная Турция – песчаный пляж, чистейшая вода, волейбол и сапборды, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. 

Рыбалка, глэмпинг и большой пляж. Показываем ещё один туркомплекс для отдыха в Беларуси-2

Михаил Устинович, управляющий туристическим комплексом:
Озеро Белое – это карьер. Здесь когда-то добывали песок для силикатного завода, затем законсервировали, более 20 лет назад. Это приток Вилии. Раньше здесь плавать было запрещено, но в этом году построили спасательную станцию и облагородили близлежащую территорию. Глубина – около 8 метров, 10 – это максимум. 

Любителям рыбалки посвящается. Здесь водится плотва, лещ, жерех и другие. Вооружайтесь удочками, чтобы потом порадовать отменным ужином на костре своих близких. И не забудьте прихватить бинокли – наблюдать за жизнью птиц жутко интересно! Пары лебедей здесь частые гости.

Бронзовый загар можно получить с комфортом. Есть стильные зоны с шезлонгами. В хорошую погодку здесь релаксируют по 400 человек. В планах сделать кафешку и расширить водные аттракционы.

Рыбалка, глэмпинг и большой пляж. Показываем ещё один туркомплекс для отдыха в Беларуси-4

Михаил Устинович:
Еще год назад пляж составлял метров 50 на 20. На данный момент была проведена капитальная работа по очистке от грунта и насыпи песка. Сейчас он составляет около 250 метров и до 30 метров в ширину. Также немаловажно, что на территории пляжа работает ОСВОД, который отвечает за безопасность посетителей на воде. 

Рыбалка, глэмпинг и большой пляж. Показываем ещё один туркомплекс для отдыха в Беларуси-6

На лесной территории есть беседки, можно приехать со своими палатками или взять напрокат. Кто не привык к кемпингу, есть глэмпинг – домики со всеми удобствами.

Подробности в видео.

# Туризм # Анастасия Макеева # Отдых

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