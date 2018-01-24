Мы чувствуем любовь на вашей земле: в «Зубрёнке» Василий Жарко вручил детям из Сирии подарки от имени Президента

Новости Беларуси. Мирные каникулы в Беларуси. Дети из Сирии, которые отдыхают в «Зубрёнке», 24 января получили подарки от имени Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их ребятам привезли вице-премьер и министр образования. Почти полторы сотни детей живут на берегу Нарочи уже вторую неделю. За это время они успели попутешествовать и по другим уголкам нашей страны. Поэтому охотно делились своими впечатлениями с почетными гостями.

Дмитрий Боярович, СТВ:

К визиту столь представительной делегации дети подготовились основательно. Ребята из Сирии и Беларуси на площади Дружбы, что символично, встретили почётных гостей своеобразным «зубрятским» способом – с шоколадными конфетами и воздушными шарами.

Вице-премьер и министр образования посмотрели, как в центре «Зубрёнок» отдыхают дети. У ребят, кстати, была возможность задать гостям вопрос. Здесь организовали настоящую пресс-конференцию. Встреча оказалась сладкой.

Ребята из Арабской Республики подарили заместителю премьер-министра сувениры, сделанные своими руками во время отдыха. А Василий Жарко – в свою очередь – вручил сирийским детям новогодние подарки от Президента Беларуси.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Они знакомятся с нашей страной. Им действительно повезло, что они попали в нашу зимнюю сказку – в эти морозы. Как мы говорим, народная дипломатия работает. Дети друг с другом знакомятся. В наших ВУЗах учится часть студентов из Сирии. Сейчас мы с ними побеседуем. Часть из них также приедет на учёбу к нам. Останутся хорошие впечатления.

145 ребят разных возрастов из Сирии находятся на оздоровлении в Беларуси вторую неделю. Они уже успели посетить Минский дельфинарий, Национальный художественный музей, некоторые белорусские ВУЗы.

Большинство детей из теплой страны у нас впервые увидели снег. Эти дети одаренные. Но все они, так или иначе, пострадали от войны, раздирающей Арабскую Республику.

Беларусь принимает сирийских детей второй раз. В августе ребята помладше также были на оздоровлении в «Зубренке». Тогда они даже встретились с главой государства.

Александр Лукашенко на той встрече предложил разработать программу оздоровления и учебы сирийских детей в нашей стране.

Сейчас, что такое мирные каникулы в Синеокой, узнали больше двухсот сирийских школьников.

Амар Файят:

Мне очень понравилось в Беларуси. Тут так красиво. Больше всего восхитил снег. У нас не бывает такой погоды. Санаторий очень современный, хорошо оборудован. А ещё порадовало чувство команды между белорусскими и сирийскими детьми. Мы чувствуем любовь на вашей земле.

Айя Садык:

Это счастье для меня провести здесь время, познакомится с белорусскими детьми. Я даже выучила несколько слов: привет, спасибо, пока.