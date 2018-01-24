«В Минске создана система предупреждения внештатных ситуаций: как работают зимой МЧС, ГАИ, энергетики

Новости Беларуси. Об особенностях работы зимой коммунальных, аварийных, дорожных служб, рассказали в программе «Большой город».

Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:

Мониторинг ситуации мы проводим в круглосуточном режиме. Начиная от самого прогноза погоды, анализа текущей ситуации. Потому что прогноз погоды может меняться и в считанные часы может циклон, антициклон, облако, снежный фронт сместиться в сторону, например, города Минска, и мы будем иметь совершенно другую клиническую картину реагирования. Несмотря на то, что напрямую на снегопад подразделения МЧС реагировать не будут (если есть угроза жизни и здоровью людей, мы будем выезжать и спасать людей, независимо от погоды), но надо понимать, что в городе создана целая система предупреждения таких внештатных ситуаций, аварийных ситуаций, которые могут возникать, и нарушение условий жизнедеятельности граждан.

Эта система заключается в деятельности различных служб по своим направлениям.

Прежде всего, это – дорожные службы, которые обеспечивают как транспортную безопасность, так и пропускную способность потока – в условиях обильных снегопадов, после них, в особенности. Кроме очистки каких-то улиц, транспортной безопасности для того, чтобы не происходило как ДТП, так и застревания граждан на трассах – у кого-то бензин заканчивается, какие-то возникают поломки автомобилей. Это может расти в геометрической прогрессии, по числу возникающих проблемных ситуаций. Здесь, естественно, включается и Госавтоинспекция в это действие, они, где нужно перекрывают дороги, где нужно, регулируют движение, перенаправляя транспортные потоки для того, чтобы магистрали, во-первых, убирались своевременно. Во-вторых, если мы имеем оперативную информацию, а мы её имеем, как правило – мы видим весь город в режиме онлайн, плюс группы мониторинга у нас постоянно в городе находятся в период снегопадов, что позволяет, наладив определённый обмен информацией, организовывать эту работу достаточно слаженно.

И получается, мы выступаем главным координатором всей этой деятельности.

При сильных морозах часто случаются аварии на тепло-, энергосетях. Ситуации связаны с отключением электроснабжения, с перебоями в подаче горячего водоснабжения, повреждениями сетей отопления. На это тоже мгновенно реагируем. Реагируют здесь, прежде всего, энергетики, в своём направлении. Однако, мы тоже – если надо организовать обеспечение подвоза питьевой воды, если есть критические объекты, которые потеряли энергоснабжение, например, больницы. Предварительно, к слову, проводится проверка электрогенераторов на таких объектах. Мы этот вопрос тоже курируем. И, в случае прогнозов определённых, мы проверяем работу для того, чтобы система могла сработать. На баланс у нас поставлены, в боевой расчёт, и передвижные электрогенераторы, которые позволяют оказать помощь в экстренном режиме, если уже две системы не сработали. То есть, основной источник отключился, не сработало какое-то резервное электроснабжение. Если мы говорим о каких-то более глобальных ситуациях в виде затяжных снегопадов, если требуется организовать всю систему на более долгий период, здесь уже могут вводиться в строй и подразделения и МВД, и войск, в том числе, инженерная техника, если требуется для расчистки, что было сделано у нас, в частности, в период снегопада «Хавьер».