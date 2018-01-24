МЧС о безопасности на зимних водоёмах: «Самый опасный лёд имеет грязно-серый цвет»

Новости Беларуси. Когда можно выходить на лёд рыбакам, рассказали в программе «Большой город».

Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:

Рыболовы уже вовсю выходят на лёд. К сожалению, не везде ещё этот выход на лёд безопасен. Температурные аномалии нынешней зимы: как и погода шаткая, так и лёд во многих местах этому эпитету подвержен – тоже достаточно шаткий и по толщине, и по составу. Это зависит от многих факторов, не только от температуры окружающего воздуха. К счастью, сейчас подморозило, и лёд окреп, позволяет держать человека. В основном, на стоячих водах, на озёрах. Но нужно помнить, что в городе Минске есть технические водоёмы, которые имеют более тёплую воду.

В частности, это – Чижовское водохранилище.

Это – технический водоём, который является водообменным объектом для ТЭЦ. И есть участки, где есть теплое течение, которое может ослаблять толщину льда и его крепость. Нужно об этом всегда помнить. В любом случае, перед выходом на лёд рыбакам будет нелишним проверить толщину льда инструментами, которые у них имеются, чтобы в безопасном месте просверлить полынью, посмотреть – окреп лёд или нет. И учитывать – стоячий водоём или нет, есть течение или нет. Потому что в местах интенсивного течения лёд всегда ослабляется, становится меньше. Определить это можно по цвету. Самый опасный лёд имеет грязно-серый цвет. Он и на поверхности, как правило, водянистый. На такой лёд, ни в коем случае, выходить нельзя. Если такой лёд видите – это повод возвращаться назад.