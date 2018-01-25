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Почему минус 10 – лучшая температура для энергосистемы Минска?

25 января 2018 17:07
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«Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе». Эти строки Пушкина как нельзя лучше отражают положение дел этой зимой.

По традиции первыми снежный удар принимают дорожники.

Почему минус 10 – лучшая температура для энергосистемы Минска? -1


Олег Лукашенко, заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию улично-дорожной сети  ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
В связи с погодными условиями, конечно, мы задействуем больше спецтехники, выводим больше специалистов для наведения порядка на улицах. Также дополнительно выводим уборщиков территории, когда наступают обильные снегопады, чтобы оперативно справляться с поставленными задачами. Мы работаем в штатном режиме, работаем круглосуточно.

Всё находится под контролем.

Почему минус 10 – лучшая температура для энергосистемы Минска? -4

Около 400 единиц спецтехники и более семи сотен работников трудятся на улицах Минска в снежные дни.
Если снегопады усилятся, коммунальщики не оставят автомобилистов один на один с заметёнными улицами.

Олег Лукашенко:
Если погодные условия ухудшатся, мы дополнительно выведем спецтехнику и людей, и будем контролировать ситуацию на улицах нашего города.

Снегопад и морозы испытывают водителей на прочность.

Почему минус 10 – лучшая температура для энергосистемы Минска? -7


Как ни готовь сани летом, внештатная ситуация может нагрянуть внезапно.

Хороший повод увидеть сотрудников ГАИ с необычной стороны.

Почему минус 10 – лучшая температура для энергосистемы Минска? -10


Вадим Кабанов, водитель:
Залил некачественную «соляру», постояла на морозе и заглохла машина. Пришлось подручными средствами её завести.

В условиях снегопада и морозов сотрудники ГАИ отправляются в рейды.

Почему минус 10 – лучшая температура для энергосистемы Минска? -13


Главная цель – помочь водителям, которых подвел автомобиль.

Минская кольцевая – основная зона риска зимой.

Игорь Самусов, инспектор дорожно-патрульной службы специального подразделения по обеспечению дорожной безопасности города Минска:
Всё делаем, что в наших силах, чтобы движение автомобилистов, пешеходов и других участников дорожного движения было более комфортным.

Игорь в ГАИ уже 8 лет. Другой работы для себя не представляет.

К карательной части своей профессии он относится спокойно.

Почему минус 10 – лучшая температура для энергосистемы Минска? -16


Игорь Самусов:
Подходишь к человеку, начинаешь говорить: «Вы перешли дорогу в неположенном месте», – у человека сразу негативная реакция идёт, человек сразу встречает нас на ножах. Но когда составляешь материал и выписываешь ему предупреждение, человек расцветает и, в принципе, довольный уходит. Это наша работа – привлекать к административной ответственности, и эту работу тоже кому-то надо делать.

Но никто не говорил, что мы не можем подарить радость человеку.

Вопросы о готовности ГАИ к зиме у инспекторов вызывают явную улыбку.

Игорь Самусов:
Мы, как пионеры, мы всегда готовы: и зимой и летом. И летом оказать помощь человеку, когда знойная жара – воды подвезти. Или зимой, когда вот такие морозы – к примеру, у нас с напарником в багажнике всегда присутствует термос горячего чая.  

Небольшой участок на кольцевой – и сразу машина  на «аварийке».

Почему минус 10 – лучшая температура для энергосистемы Минска? -19


Под капотом – явная поломка.

Почему минус 10 – лучшая температура для энергосистемы Минска? -22

Владислав только успел поставить знак, как подъехал экипаж ГАИ.
Владислав Панасенко, водитель:
Что-то с топливной системой, где-то потекло топливо. Только вот стал – минут 5

Удивил человечный подход тех, кого мы привыкли ассоциировать со штрафами.

Почему минус 10 – лучшая температура для энергосистемы Минска? -25

Они помогут и завести машину, и поменять колесо, и оттащить автомобиль с магистрали.
В работе Игоря был случай, когда сотрудники ГАИ и вовсе стали ангелами-хранителями новорожденного минчанина.

Игорь Самусов:
Был у нас случай, когда мужчина вез беременную супругу в роддом. Превысил скоростной режим, его остановили за это. Разобрались с ситуацией, благополучно сопроводили их в роддом.

И одним белорусом стало больше.

Почему минус 10 – лучшая температура для энергосистемы Минска? -28

Если сотрудники ГАИ дарят свою помощь и  душевное тепло, в городе есть и те, кто помогает сохранять постоянную температуру в наших домах. 

Владислав Левин, главный инженер УП «Минсккоммунтеплосеть»:
Пока срывов, сбоев в работе оборудования нет, какие-то мелкие бывают. Оборудование на то и оборудование. А мы для того и существуем, чтобы это предвидеть и принимать соответствующие меры. Оборудование работает надёжно, без остановок.

И я считаю, у потребителей нет оснований для беспокойства.

Почему минус 10 – лучшая температура для энергосистемы Минска? -31

За лето была проведена большая работа: испытано на прочность более 800 километров тепловых сетей. 50 из них были реконструированы.

Оказалось, что стабильное понижение температуры энергетикам только на руку. 

Владислав Левин:
Если -10 за бортом, то устойчиво работает оборудование. Если это будет постоянно, то и для оборудования это хорошо, и отпуск энергии будет больше.

Морозный январь – повод для энергетического энтузиазма.

Почему минус 10 – лучшая температура для энергосистемы Минска? -34


Сергей Курьян, диспетчер УП «Минсккоммунтеплосеть»:
Предприятие наше готово к тем холодам, которые были, и выше. Думаю, мы справимся.

По прошлому периоду у нас вопросов не возникало по работе.

Так что, в этом тоже, я думаю, не возникнет.

Почему минус 10 – лучшая температура для энергосистемы Минска? -37


Виталий Кравцов, начальник второго сетевого района УП«Минсккоммунтеплосеть»:
Резкое похолодание – это цель нашей работы в течение года, в межотопительный период, чтобы принять достойно нагрузки, которые нам предлагает небесная канцелярия.

«Мороз и солнце – день чудесный» может стать девизом января-2018. 

Почему минус 10 – лучшая температура для энергосистемы Минска? -40


При таком подходе к работе дорожников, сотрудников ГАИ и энергетиков минчане могут спокойно наслаждаться снегом.

Снегопады, лёд, пожары – работа спасателей зимой: «Большой город»

# общество # Погода в Беларуси # Владислав Левин # Сергей Курьян # Олег Лукашенко # Вадим Кабанов # Игорь Самусов # Владислав Панасенко # Виталий Кравцов

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