Почему минус 10 – лучшая температура для энергосистемы Минска?

«Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе». Эти строки Пушкина как нельзя лучше отражают положение дел этой зимой. По традиции первыми снежный удар принимают дорожники.



Олег Лукашенко, заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию улично-дорожной сети ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

В связи с погодными условиями, конечно, мы задействуем больше спецтехники, выводим больше специалистов для наведения порядка на улицах. Также дополнительно выводим уборщиков территории, когда наступают обильные снегопады, чтобы оперативно справляться с поставленными задачами. Мы работаем в штатном режиме, работаем круглосуточно.

Всё находится под контролем.

Около 400 единиц спецтехники и более семи сотен работников трудятся на улицах Минска в снежные дни.

Если снегопады усилятся, коммунальщики не оставят автомобилистов один на один с заметёнными улицами.

Олег Лукашенко:

Если погодные условия ухудшатся, мы дополнительно выведем спецтехнику и людей, и будем контролировать ситуацию на улицах нашего города. Снегопад и морозы испытывают водителей на прочность.



Как ни готовь сани летом, внештатная ситуация может нагрянуть внезапно.

Хороший повод увидеть сотрудников ГАИ с необычной стороны.



Вадим Кабанов, водитель:

Залил некачественную «соляру», постояла на морозе и заглохла машина. Пришлось подручными средствами её завести.

В условиях снегопада и морозов сотрудники ГАИ отправляются в рейды.



Главная цель – помочь водителям, которых подвел автомобиль.

Минская кольцевая – основная зона риска зимой. Игорь Самусов, инспектор дорожно-патрульной службы специального подразделения по обеспечению дорожной безопасности города Минска:

Всё делаем, что в наших силах, чтобы движение автомобилистов, пешеходов и других участников дорожного движения было более комфортным. Игорь в ГАИ уже 8 лет. Другой работы для себя не представляет. К карательной части своей профессии он относится спокойно.



Игорь Самусов:

Подходишь к человеку, начинаешь говорить: «Вы перешли дорогу в неположенном месте», – у человека сразу негативная реакция идёт, человек сразу встречает нас на ножах. Но когда составляешь материал и выписываешь ему предупреждение, человек расцветает и, в принципе, довольный уходит. Это наша работа – привлекать к административной ответственности, и эту работу тоже кому-то надо делать.

Но никто не говорил, что мы не можем подарить радость человеку. Вопросы о готовности ГАИ к зиме у инспекторов вызывают явную улыбку. Игорь Самусов:

Мы, как пионеры, мы всегда готовы: и зимой и летом. И летом оказать помощь человеку, когда знойная жара – воды подвезти. Или зимой, когда вот такие морозы – к примеру, у нас с напарником в багажнике всегда присутствует термос горячего чая. Небольшой участок на кольцевой – и сразу машина на «аварийке».





Под капотом – явная поломка.

Владислав только успел поставить знак, как подъехал экипаж ГАИ.

Владислав Панасенко, водитель:

Что-то с топливной системой, где-то потекло топливо. Только вот стал – минут 5

Удивил человечный подход тех, кого мы привыкли ассоциировать со штрафами.

Они помогут и завести машину, и поменять колесо, и оттащить автомобиль с магистрали.

В работе Игоря был случай, когда сотрудники ГАИ и вовсе стали ангелами-хранителями новорожденного минчанина.

Игорь Самусов:

Был у нас случай, когда мужчина вез беременную супругу в роддом. Превысил скоростной режим, его остановили за это. Разобрались с ситуацией, благополучно сопроводили их в роддом. И одним белорусом стало больше.

Если сотрудники ГАИ дарят свою помощь и душевное тепло, в городе есть и те, кто помогает сохранять постоянную температуру в наших домах.



Владислав Левин, главный инженер УП «Минсккоммунтеплосеть»:

Пока срывов, сбоев в работе оборудования нет, какие-то мелкие бывают. Оборудование на то и оборудование. А мы для того и существуем, чтобы это предвидеть и принимать соответствующие меры. Оборудование работает надёжно, без остановок.

И я считаю, у потребителей нет оснований для беспокойства.

За лето была проведена большая работа: испытано на прочность более 800 километров тепловых сетей. 50 из них были реконструированы.



Оказалось, что стабильное понижение температуры энергетикам только на руку. Владислав Левин:

Если -10 за бортом, то устойчиво работает оборудование. Если это будет постоянно, то и для оборудования это хорошо, и отпуск энергии будет больше. Морозный январь – повод для энергетического энтузиазма.



Сергей Курьян, диспетчер УП «Минсккоммунтеплосеть»:

Предприятие наше готово к тем холодам, которые были, и выше. Думаю, мы справимся.

По прошлому периоду у нас вопросов не возникало по работе. Так что, в этом тоже, я думаю, не возникнет.



Виталий Кравцов, начальник второго сетевого района УП«Минсккоммунтеплосеть»:

Резкое похолодание – это цель нашей работы в течение года, в межотопительный период, чтобы принять достойно нагрузки, которые нам предлагает небесная канцелярия.

«Мороз и солнце – день чудесный» может стать девизом января-2018.