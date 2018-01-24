«Не потому что люди летом больше курят, чем зимой»: как пожары на балконах зависят от сезона?

Новости Беларуси. О том, что сезонность возникновения пожаров касается и жилых домов, рассказали в программе «Большой город».

Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:

Да, сезонность возникновения пожаров существует. Если мы говорим про жилой сектор, то здесь причины, вряд ли, зависят от сезонности. А по сезонности – это больше природного характера возгорания, к которым приводят неправильные действия человека. Весна, лето – это возгорание растительности, лесов. Либо сознательно люди выжигают и это приводит к большим пожарам. Либо, когда люди из окон автомобилей, проезжая вдоль трасс, выбрасывают окурки. Либо из окон балконов. Если говорить про балконы, летом это часто приводит к попаданию окурка на другой балкон, и возгорается имущество там. Почему это имеет сезонность? Не потому что люди летом больше курят, чем зимой. Просто зимой факторов сопутствующих меньше, в виде температуры и влажности, чтобы пожар развился – их летом гораздо больше.

Поэтому зимой попросту число не возникших пожаров больше.

Поэтому призываю людей нормально к этому относиться. И, если уж вы имеете такую вредную привычку, пусть она будет вредной только для вас, а не для других, и тем более, не угрожает чужой безопасности.