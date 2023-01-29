Шанс сохранить жизнь. Почему беглым не стоит иронизировать над возможностью вернуться на Родину?

Новости Беларуси. Для тех, кто встал на путь исправления, как отметил Президент, нужно дать шанс вернуться. Но для этого придется пройти через сито специальной комиссии, которая будет рассматривать прошения беглых на предмет возвращения домой. Есть на этот счет разные мнения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Более детально этот вопрос, который поднимался на совещании по общественно-политической ситуации, обсудим с нашим политобозревателем Аленой Сыровой. Алена, как ты считаешь, что предшествовало принятию такого решения насчет беглых?

Алена Сырова, политический обозреватель:

Я не согласна с мнением, что это решение одного дня или месяца, хоть и впервые сконцентрировано такую позицию глава Беларуси озвучил в январе в рождественское воскресение. Но те, кто внимательно слушают Александра Лукашенко, предпосылки могли слышать в последний год точно. И чтобы от наметок дойти до конкретных шагов, государству потребовалось 12 месяцев. Как итог – вторничное совещание и важнейший посыл всем белорусам. Лукашенко: «Те, кто готов жить в мире, созидать для блага своей страны, не должны быть отвергнуты обществом». Подробности. Ольга Коршун:

Президент говорил, что нельзя огулом все решать, будем разбираться – комиссию создадут. И в этом плане интересно, что в что с 2020 года польские консульства раздавали так называемые гуманитарные визы – с шифром D21. Это специальная долгосрочная виза для получения политического убежища. Чтобы ее получить, надо было указать, что вас преследует режим. Многие это делали, чтобы получить визу быстро и бесплатно, даже если не были связаны с протестами. Такая виза не давала права на выплаты и пособия – специально, чтобы дальше люди обращались в так называемый «Белорусский дом в Варшаве». Так вот, отметка D21 останется в паспорте, и уже на границе можно понять, к какой категории уехавших он относится. Но дальше, как говорил Президент, нужно разбираться в индивидуальном порядке. Так будет работать эта комиссия? Есть какие-то подробности?

Алена Сырова:

Механизмы еще прорабатываются, вроде на следующей неделе должны появиться какие-то подробности. Но уже известно, что финальное решение будет за Генпрокуратурой. В комиссию войдут и общественные деятели, и депутаты, и правоохранители. Обратиться в эту комиссию нужно тем из белорусов, которые бежали из страны и чего-то боятся. Если вы обычный законопослушный гражданин, отправились в путешествие и уж точно не связаны никак с антигосударственной деятельностью, то явно вам даже в голову не придет такую проверку проходить. Другое дело, если есть (вызванное разными причинами) ощущение небезопасности. Генпрокурор Швед пояснил механизм действия. «Им так промыли мозги, что они сами себе что-то выдумали». Генпрокурор рассказал, что делать беглым. Ольга Коршун:

Вернемся к истории с визами. Те, кто реально ведет подрывную деятельность, к примеру, те белорусы, кто состоит в полке Калиновского, вряд ли обратятся в эту комиссию. Алена Сырова:

Даже если обратятся, то позиция по ним, уверена, у всех белорусов аналогичная той, что озвучил Александр Лукашенко. Лукашенко: их на фронт отправляют в Украину. «Натренируетесь, поедете в Беларусь свергать власть».