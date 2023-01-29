Скелеты в шкафу Джорджа Сороса. Сколько потратил финансист на СМИ для продвижения своих ценностей?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Когда мы говорим о мировом правительстве, у каждого в голове появляются свои фамилии: кто-то вспоминает Ротшильдов, Рокфеллеров, кто-то думает и о Соросе. Это не просто миллиардер с политическими амбициями. Как он когда-то сам сказал в интервью у The New York Times, его миссия: согнуть дугу истории в нужном направлении. Действительно, в нужном для него направлении. Реализация такой задачи невозможна без последовательной работы с общественным мнением. Поскольку цель – весь мир, то и действовать надо в глобальном масштабе. Аналитическое агентство Media Research Center опубликовало доклад, в котором исследовались затраты Сороса и его структур на медиапродвижение. Давайте обратим внимание на экран.
Надежда Сасс:
Вот такая прекрасная схема. Спасибо огромное Media Research Center за то, что эта информация стала публичной и для многих на Западе является своего рода бомбой замедленного действия, потому что многие заговорили: а что у нас за демократия такая? Притом очень хитрая схема. Эти гранты, которые выдаются талантливым, умным. И выстраивается определенная схема и сфера влияния. Своего рода паутина. Если мы посмотрим на перечень СМИ, которые упомянуты в этом докладе: CNN, CBS, NBC, Bloomberg, The Washington Post – по сути, они являются одним целым. Их информационная наполняемость абсолютно идентична. Если мы говорим о более-менее независимых СМИ, которые позволяли тому же Трампу освещать и рассказывать о своем видении будущей Америки, то это был только Fox News. Остальные имеют свою единую повестку. И мы понимаем, что Сорос, оплачивая работу определенных журналистов, обеспечивает себе продвижение тех ценностей, в которые он сам верит.
Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси:
Оплачивает – имеет право. Если человек имеет деньги, он имеет право оплачивать то, что он хочет, и любая редакция соглашается на те условия, которые ей предлагает человек, который эти деньги оплачивает. Поэтому когда у меня спрашивают и говорят, что нужно верить СМИ, которые не получают деньги из государственного бюджета, то я всегда говорю: а вы посмотрите, кто более независимый. Когда мы получаем деньги из государственного бюджета, мы соглашаемся защищать интересы государства, а значит и народа, в котором мы живем. А деньги, которые приходят нашим оппозиционным СМИ извне, преследуют интересы тех людей, которые оплачивают их работу. Это нормально. Это нужно логически оценивать и понимать, отделять зерна от плевел. Нужно понимать, кто более независимый: государственные СМИ или оппозиционные СМИ.
Ольга Шпилевская:
Что касается Джорджа Сороса, ведь это только тот, кто на поверхности. Ведь история более глубокая. Не только он. Его фонд – это маленькая часть. Мы все знаем про клубы, форумы, которые собираются и проводятся, про эту «золотую сотню», которая как теневое правительство управляет миром. Общественное мнение – это то, что нужно держать под контролем, что в дальнейшем формирует твою информационную повестку. Кто формирует общественное мнение? Крупнейшие СМИ. Поэтому понятно, что за то, что там транслируется, платить нужно. Демократично ли это? Всегда остается кто-то, как Fox News, который играет роль независимого СМИ, который пытается уравновесить какую-то более жесткую повестку, которая транслируется теми СМИ, которые получают деньги из определенных источников.
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