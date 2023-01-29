Скелеты в шкафу Джорджа Сороса. Сколько потратил финансист на СМИ для продвижения своих ценностей?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Когда мы говорим о мировом правительстве, у каждого в голове появляются свои фамилии: кто-то вспоминает Ротшильдов, Рокфеллеров, кто-то думает и о Соросе. Это не просто миллиардер с политическими амбициями. Как он когда-то сам сказал в интервью у The New York Times, его миссия: согнуть дугу истории в нужном направлении. Действительно, в нужном для него направлении. Реализация такой задачи невозможна без последовательной работы с общественным мнением. Поскольку цель – весь мир, то и действовать надо в глобальном масштабе. Аналитическое агентство Media Research Center опубликовало доклад, в котором исследовались затраты Сороса и его структур на медиапродвижение. Давайте обратим внимание на экран.

Надежда Сасс:

Вот такая прекрасная схема. Спасибо огромное Media Research Center за то, что эта информация стала публичной и для многих на Западе является своего рода бомбой замедленного действия, потому что многие заговорили: а что у нас за демократия такая? Притом очень хитрая схема. Эти гранты, которые выдаются талантливым, умным. И выстраивается определенная схема и сфера влияния. Своего рода паутина. Если мы посмотрим на перечень СМИ, которые упомянуты в этом докладе: CNN, CBS, NBC, Bloomberg, The Washington Post – по сути, они являются одним целым. Их информационная наполняемость абсолютно идентична. Если мы говорим о более-менее независимых СМИ, которые позволяли тому же Трампу освещать и рассказывать о своем видении будущей Америки, то это был только Fox News. Остальные имеют свою единую повестку. И мы понимаем, что Сорос, оплачивая работу определенных журналистов, обеспечивает себе продвижение тех ценностей, в которые он сам верит.