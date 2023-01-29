Казнить нельзя помиловать. Можно ли простить уехавших после событий августа 2020-го белорусов?
Новости Беларуси. Для тех, кто встал на путь исправления, как отметил Президент, нужно дать шанс вернуться. Но для этого придется пройти через сито специальной комиссии, которая будет рассматривать прошения беглых на предмет возвращения домой. Есть на этот счет разные мнения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Мы так живем уже несколько лет. Одни себя чувствуют обиженными, обманутыми, озлобленными, напуганными, другие – те, кто в Беларуси, тоже обижены, может быть, даже где-то предательство ощущают со стороны тех, кто сбежал, и после всего явно не чувствуют доверия. Его как раз таки и придется восстанавливать, а это очень не просто. Мы же уже поняли, что мир не состоит только из наших друзей и люди очень часто надевают маски. Как разобраться, кто искренний, кто нет? Да, можно публично просить покаяться или еще что-то делать, но будет ли это искренне?
Ольга Коршун, СТВ:
После 2020 года мы как государство повзрослели. Этот период ни для кого не проходит легко, он всегда на сломе. Но сегодня мы действительно видим, кто есть кто. И после этого не так страшно – ты смотришь на мир реальными глазами.
Анжелика Сафонова, психолог:
Есть яркие лица 2020 года. Это те, кто действительно защищал интересы государства, но они для людей, которые уехали, как красная тряпка. Все равно они отторгают. И я не думаю, что человек, который будет стоять перед комиссией, изменит свое отношение, психологический настрой к человеку, который просто ему не нравится. Очень большая польза будет, если в комиссии будет человек, специалист, который будет оценивать психологическое состояние человека, который пришел покаяться. Ведь не все покаявшиеся будут делать это искренне – лишь бы их приняли. Я не думаю, что это вынужденное решение, у нашего Президента было очень много времени оценить всю ситуацию, посмотреть на реакцию людей, общества. Это решение мудрого правителя. Кстати, хочу сказать, не во всех странах в таких случаях была бы такая привилегия – вернуться. При таких условиях, при такой деятельности, которую решили здесь люди. Кто-то убежал действительно по серьезным причинам, кто-то просто ошибся. Поэтому наш Президент дал огромный шанс.
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