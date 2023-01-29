«Кто не с нами, тот против нас». В какой политике погрязло американское общество?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Скелеты в шкафу Джорджа Сороса. Сколько потратил политик на СМИ для продвижения своих ценностей? Подробности здесь. Надежда Сасс, СТВ:

Вы видели реакцию западного общества? Как они на это реагируют? Насколько для них это является приемлемым? Зритель должен понимать, особенно, если он узнает определенные пикантные факты, что он смотрит такое СМИ, где большая часть денег из фонда конкретного человека, который ассоциируется с определенным набором ценностей, и эти ценности активно пропагандируются в этих СМИ.

Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия):

Я достаточно давно занимаюсь Америкой. Я в большей степени всегда слежу за местной, региональной прессой, потому что мейнстрим предсказуем. Один большой конгломерат, и то, что он поддерживает либеральные СМИ, – не случайность. Это молчаливое и спящее большинство, которое в свое время пыталась проголосовать за Трампа, – средний класс Америки. Они сейчас настолько перепрограммированы, как и все общество. То, что до недавнего времени было недопустимым для США, сейчас считается совершенно нормальным. Если бы кто-нибудь 20 лет назад сказал, что люди будут становиться на колени и целовать ботинки кого-то за какие-то якобы исторические моменты… В жизни этого не было. Я помню Америку, когда после теракта в 2001 году они воспряли, дух такой появился, люди стремились бороться с терроризмом, а сейчас это превращается в абсолютное болото. Я боюсь, что при всей очевидности ответа, мне кажется, что сейчас общественное мнение в Америке должно приложить колоссальные усилия, чтобы ответить на простой вопрос. Я разговаривал со своими коллегами-американцами, когда мы обсуждали эту тему, они сказали: ну и что? Они все оплачены. Вот это самое страшное.

Надежда Сасс:

Буквально один вопрос вам задам. Вы сказали: он финансировал либеральные СМИ. СМИ стали либеральными после того, как появлялись эти деньги, либо были выбраны конкретные СМИ с определенной идеологической составляющей?

Рафаэль Ордуханян:

В исторической перспективе, конечно, переформатировали СМИ. Я помню CNN, который вопреки мейнстриму устраивал Игры доброй воли, когда американцы бойкотировали московскую Олимпиаду 1980 года. Тед Тернер – я помню его, который миллиард долларов пожаловал на социальные программы ООН. Он как раз тогда еще со своей женой это организовывал. Когда он ушел, это все превратилось в совершенно другое. Получилось какое-то зазеркалье. И то, что мы сейчас видим по рейтингам и всем остальным показателям, мы видим что Америка не воспринимает такую позицию. Но парадокс заключается в том, что они ничего уже не смогут сделать. У меня есть несколько товарищей, которые перебрались в ближнее наше зарубежье, в Россию, потому что они не хотят, чтобы их дети ходили в эти школы, где, как вы сами знаете, какие гендерные уроки им преподают. Надежда Сасс:

А главное, что они умудрились сделать за достаточно короткий промежуток времени (10-20 лет), – это убедить, что если ты не поддерживаешь этот мейнстрим, эту либеральную идеологию, значит ты какой-то не такой. Ты простой реднекер [rednecks – жаргонное название белых фермеров, соответствует русскому «деревенщина» или «колхозник» – прим.ред.], забитый, а если ты интеллигент и интеллектуал, то у тебя нет другого шанса: либо ты с ними, либо ты вне системы вообще.