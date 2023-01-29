«Хватит – мы теперь миримся». Бегун об идее первого шага навстречу беглым

Новости Беларуси. Для тех, кто встал на путь исправления, как отметил Президент, нужно дать шанс вернуться. Но для этого придется пройти через сито специальной комиссии, которая будет рассматривать прошения беглых на предмет возвращения домой. Есть на этот счет разные мнения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Илья Бегун, политический аналитик:

Здесь ситуация следующего характера. Одни должны принять факт того, что их запугали, им вливали ложную информацию. Для этого нужно поверить в этот факт. С другой стороны, мы должны тоже здесь, в Беларуси, принимать этот факт, что их запугали, их ввели в заблуждение. Есть определенный малый процент тех, кто преступил черту закона, серьезные правонарушения, серьезные преступления, которые государство не может никаким образом простить, потому что тут уже общество не поймет. Но есть какие-то вещи, которые государство сейчас, понимая и свои какие-то проблемные моменты, которые произошли в 2020-м – ведь довольно длительное время часть информационных ресурсов не были возведены в статус экстремистских, и поэтому здесь есть вина государства – тоже прекрасно понимает. В связи с этим была трансформация законодательства, изменения административных процедур.

Что думает на этот счет Воскресенский, читайте здесь.

И есть вопрос отеческой заботы, которую мало кто учитывает. Начинают в некоторых странах выдавать документы национальные, как в Польше проездной документ для иностранцев. А зачем этот документ? Визы мало, карты поляка? Чтобы потом одной бумажкой легким росчерком пера сделать этих людей годными к службе в армии в этих странах. Потому что, если вас захотят принудительно мобилизовать, у вас уже будет национальный документ. И они сейчас отменяют визы. Поэтому наше государство сейчас, понимая и свои внутренние вопросы, позицию этих людей, просто глава государства пошел и сделал смелый шаг: он вышел навстречу. Как говорят, включил вентилятор и набросил. Все, хватит – мы теперь миримся. Поэтому вот рука – хочешь, бери, помогу войти обратно, хочешь, не бери. Твое право.

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