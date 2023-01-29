«Иначе всё это повторится». Что делать с желающими вернуться беглыми медийщиками? Вот мнение Воскресенского

Новости Беларуси. Для тех, кто встал на путь исправления, как отметил Президент, нужно дать шанс вернуться. Но для этого придется пройти через сито специальной комиссии, которая будет рассматривать прошения беглых на предмет возвращения домой. Есть на этот счет разные мнения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Многие говорят, что у этого решения даже среди сторонников власти есть противники, мол, пока еще не остыли. Интересно узнать мнение тех, кто свою позицию пересмотрел не сейчас, когда все очевидно даже слепому, а тогда, в 2020-м, когда конфликт был в стадии эскалации.