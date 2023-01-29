«Иначе всё это повторится». Что делать с желающими вернуться беглыми медийщиками? Вот мнение Воскресенского
Новости Беларуси. Для тех, кто встал на путь исправления, как отметил Президент, нужно дать шанс вернуться. Но для этого придется пройти через сито специальной комиссии, которая будет рассматривать прошения беглых на предмет возвращения домой. Есть на этот счет разные мнения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Многие говорят, что у этого решения даже среди сторонников власти есть противники, мол, пока еще не остыли. Интересно узнать мнение тех, кто свою позицию пересмотрел не сейчас, когда все очевидно даже слепому, а тогда, в 2020-м, когда конфликт был в стадии эскалации.
Юрий Воскресенский, политолог:
Мне кажется, что очень важно отделить зерна от плевел и из тех, кто будет возвращаться, вычленить именно тех, кто не принимал активного участия в тех панических, эмоциональных событиях 2020 года. То есть те, кто подстрекали в том числе в медийной сфере и которые сейчас просятся назад, известные теле- и радиоведущие, их если и нужно принимать, то устраивать совершенно в другую сферу, иначе все это повторится. Что касается основной массы ребят, то здесь очень важен эффект первых приехавших, как и в моем случае. Когда я говорил, что вы развалите страну и в итоге переругаетесь за деньги и бросите белорусов на заклание мировой закулисе. И будете пытаться разрушать наши предприятия, обложив их санкциями. Все так и произошло. Поэтому этот пример открыл очень многим глаза.
Но в любом случае замечательно, что произошла такая институализация, потому что не секрет, что там, за пределами Республики Беларусь, уже действуют посредники, которые уже даже начали брать деньги за решение каких-то проблем якобы с правоохранительными органами. Поэтому хорошо, что человек напрямую вступит в контакт с государством в виде представителей этой комиссии и напрямую сможет обсудить меру ответственности, касаемо его.
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