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Плоскостопие и сколиоз больше не приговор? Рассказываем, какие изменения ждут новобранцев на медкомиссии

29 января 2023 17:58
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Новости Беларуси. В Беларуси откорректируют требования к здоровью призывников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Плоскостопие и сколиоз больше не приговор? Рассказываем, какие изменения ждут новобранцев на медкомиссии-1

«Не годен». Такое заключение только в минском комиссариате в прошлом году услышали почти 50 ребят. Все они хотели поступать в военные вузы. Но не смогли по результатам медкомиссии. У Саши благодаря изменениям в требованиях есть шанс.

Плоскостопие и сколиоз больше не приговор? Рассказываем, какие изменения ждут новобранцев на медкомиссии-3

Александр Янович:
В будущем я себя вижу, можно даже сказать, офицером Вооруженных Сил Республики Беларусь. Чтобы просто отец мной гордился.

Плоскостопие и сколиоз больше не приговор? Рассказываем, какие изменения ждут новобранцев на медкомиссии-5

Зрение корректируется линзами. При пищевой аллергии подбирается нужный рацион. Плоскостопие и сколиоз не приговор для гражданских профессий. Тогда почему это диагноз для военных? С такими заболеваниями военнослужащий легко может быть инженером, связистом или водителем.

Плоскостопие и сколиоз больше не приговор? Рассказываем, какие изменения ждут новобранцев на медкомиссии-7

Николай Коршунов, заместитель начальника медицинской службы 72-го гвардейского объединенного центра:
Военнослужащий признается комиссией годным к прохождению срочной военной службы, но при этом поступление в Военную академию становится технически невозможным по причине ряда узких медицинских вопросов. Та работа, которая проводится по нормативной базе, она необходима, чтобы такие противоречия убрать.

Плоскостопие и сколиоз больше не приговор? Рассказываем, какие изменения ждут новобранцев на медкомиссии-9

Леонид Касинский, помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
Возьмем советские годы. В основном мотострелковые и стреловые части не насыщены вооружением военной техники для выполнения задач. Да, конечно, там требовались хорошие физические показатели. Вооружение и военная техника не были так развиты, не было такого количества.

Плоскостопие и сколиоз больше не приговор? Рассказываем, какие изменения ждут новобранцев на медкомиссии-11

Армия стала мобильнее и современнее. И ей по-прежнему нужны здоровые бойцы. Но не все же десантники и спецназовцы. В такие войска хотел попасть и Ян Пацкевич, но не вписался в элитные стандарты. Сложно поверить, но парень до призыва весил 140 килограммов. Прийти в форму помогли в 72-м борисовском учебном центре. Теперь Ян не против остаться и на контракт.

Плоскостопие и сколиоз больше не приговор? Рассказываем, какие изменения ждут новобранцев на медкомиссии-13

Ян Пацкевич, курсант 72-го гвардейского объединенного учебного центра:
Дальше планирую поступить в разведку, как и мечтал с детства, буду стараться дальше расти, развиваться в военной степени. Избыточный вес у меня был, проблемы со спиной (сколиоз второй степени), есть шанс, что могу не пройти. Сейчас вес ушел, думаю, вполне пройду, комиссия меня не забракует.

А мы вернемся к тем, у кого еще впереди армейские будни. Идем по указанному адресу. Хотелось бы лично вручить важный документ.

«У меня для вас важная миссия». Ведущая СТВ попыталась лично вручить повестки призывникам. Вот что из этого вышло.

Плоскостопие и сколиоз больше не приговор? Рассказываем, какие изменения ждут новобранцев на медкомиссии-15

– Не пугайтесь, меня зовут Илона, я журналист телеканала СТВ. У меня очень важная миссия: я хочу вам вручить повестку в военкомат. Знали, что будет такая? Ожидаемо?
– Ожидаемо.
– Это вас не пугает, все в норме? Пойдете?
– А чего я должен пугаться?

Плоскостопие и сколиоз больше не приговор? Рассказываем, какие изменения ждут новобранцев на медкомиссии-17

В разговоре выясняем: Кирилл – без пяти минут выпускник университета информатики и радиоэлектроники. Будущий программист себя военным не видит, но исполнить воинский долг готов. Глядишь, вскоре вместо скромного парня домой вернется уверенный и крепкий мужчина, который готов постоять и за себя, и за свою Родину.

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# Армия Беларуси # Илона Волынец

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