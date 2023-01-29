Плоскостопие и сколиоз больше не приговор? Рассказываем, какие изменения ждут новобранцев на медкомиссии

Новости Беларуси. В Беларуси откорректируют требования к здоровью призывников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Не годен». Такое заключение только в минском комиссариате в прошлом году услышали почти 50 ребят. Все они хотели поступать в военные вузы. Но не смогли по результатам медкомиссии. У Саши благодаря изменениям в требованиях есть шанс.

Александр Янович:

В будущем я себя вижу, можно даже сказать, офицером Вооруженных Сил Республики Беларусь. Чтобы просто отец мной гордился.

Зрение корректируется линзами. При пищевой аллергии подбирается нужный рацион. Плоскостопие и сколиоз не приговор для гражданских профессий. Тогда почему это диагноз для военных? С такими заболеваниями военнослужащий легко может быть инженером, связистом или водителем.

Николай Коршунов, заместитель начальника медицинской службы 72-го гвардейского объединенного центра:

Военнослужащий признается комиссией годным к прохождению срочной военной службы, но при этом поступление в Военную академию становится технически невозможным по причине ряда узких медицинских вопросов. Та работа, которая проводится по нормативной базе, она необходима, чтобы такие противоречия убрать.

Леонид Касинский, помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Возьмем советские годы. В основном мотострелковые и стреловые части не насыщены вооружением военной техники для выполнения задач. Да, конечно, там требовались хорошие физические показатели. Вооружение и военная техника не были так развиты, не было такого количества.

Армия стала мобильнее и современнее. И ей по-прежнему нужны здоровые бойцы. Но не все же десантники и спецназовцы. В такие войска хотел попасть и Ян Пацкевич, но не вписался в элитные стандарты. Сложно поверить, но парень до призыва весил 140 килограммов. Прийти в форму помогли в 72-м борисовском учебном центре. Теперь Ян не против остаться и на контракт.

Ян Пацкевич, курсант 72-го гвардейского объединенного учебного центра:

Дальше планирую поступить в разведку, как и мечтал с детства, буду стараться дальше расти, развиваться в военной степени. Избыточный вес у меня был, проблемы со спиной (сколиоз второй степени), есть шанс, что могу не пройти. Сейчас вес ушел, думаю, вполне пройду, комиссия меня не забракует. А мы вернемся к тем, у кого еще впереди армейские будни. Идем по указанному адресу. Хотелось бы лично вручить важный документ. «У меня для вас важная миссия». Ведущая СТВ попыталась лично вручить повестки призывникам. Вот что из этого вышло.

– Не пугайтесь, меня зовут Илона, я журналист телеканала СТВ. У меня очень важная миссия: я хочу вам вручить повестку в военкомат. Знали, что будет такая? Ожидаемо?

– Ожидаемо.

– Это вас не пугает, все в норме? Пойдете?

– А чего я должен пугаться?