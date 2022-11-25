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С чего начнут оздоровление гомельского АПК? Поездка Лукашенко в область – итоги совещания

25 ноября 2022 20:53
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Новости Беларуси. Переломить негативные тенденции в работе Гомельского региона поможет только напряженный труд и самоотдача на местах. Такой посыл Александр Лукашенко направил руководству области на совещании по вопросу развития агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важнейшая встреча для будущего региона и всей страны в целом.

Сельское хозяйство – сфера стратегическая, учитывая ситуацию с продовольствием в мире. В 2022 году Беларусь сделала особую ставку на аграрный сектор и не прогадала, подчеркнул Президент. Больше 2 миллионов тонн зерна собрал Минский регион. Достойный урожай и у других областей страны. За исключением Гомельской, где низкие показатели уже не случайность, а тенденция.

Для выхода из ситуации региону нужен четкий план, где будут до мелочей прописаны задачи, технологии, сроки и ответственность. Разбирали ситуацию на встрече предметно, на примерах конкретных хозяйств и их методик. Какие задачи поставил глава государства?

Евгений Пустовой подробнее.

С чего начнут оздоровление гомельского АПК? Поездка Лукашенко в область – итоги совещания-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну что у тебя совсем обледенело все?

Отчеты так и остались в портфелях функционеров. 25 ноября озвучили честное о самом наболевшем. К самым сложным вопросам возвращались по нескольку раз за время почти четырехчасового совещания. Под увеличительным стеклом посмотрели с разных сторон. Первым после Первого на трибуну вышел профильный министр. Еще год назад он был правой рукой нынешнего гомельского губернатора.

С чего начнут оздоровление гомельского АПК? Поездка Лукашенко в область – итоги совещания-4

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
На начало прошлой пятилетки Гомельская область производила 15 %, нижняя строка, от всего объема валовой продукции сельского хозяйства. Наметившаяся с 2018 года отрицательная динамика производства привела к снижению вклада области до 12,7 % за 2021 год. Негативные тенденции падения объемов производства сохраняются в текущей пятилетке, за 10 месяцев текущего года темп производства валовой продукции по Гомелю составил 97 % к соответствующему периоду прошлого года. Это самый низкий результат среди всех областей.

Этот мозговой штурм не критики ради. Главная цель – найти болевые точки. А после этого можно создавать стратегию оздоровления. Чтобы что-то лечить, необходимо понимать, с чем бороться.

С чего начнут оздоровление гомельского АПК? Поездка Лукашенко в область – итоги совещания-7

Игорь Брыло:
Сельскохозяйственные организации Гомельской области функционируют в условиях недостатка осадков, преобладания песчаных и супесчаных почв с низкой балльностью плодородия. В последние 4 года за вегетационный период в области выпало от 350 до 409 миллиметров осадков при климатической норме 440. При этом наблюдается ежегодное снижение внесения объема органических удобрений с 9,1 тонны на гектар пашни в 2016 году до 8,7 в 2021 году. Себестоимость реализации одной тонны молока крупнорогатого скота и свиней самая высокая в республике.

Министр подготовился основательно. Получилась целая презентация со слайдами, картинками и даже приемами риторики.

С чего начнут оздоровление гомельского АПК? Поездка Лукашенко в область – итоги совещания-10

Игорь Брыло:
Попрошу обратить внимание всех на этот слайд. По республике 83 – сократились. В этих 83 тысячах 71 тысяча – Гомельская область.

Лукашенко: я случайно стал Президентом и знаю, откуда я вырос.

Раньше за знаниями не шли, бежали. Сейчас не торопятся. Но без новых компетенций при современных технологиях и интенсификации в АПК руководители большинства хозяйств останутся аутсайдерами.

С чего начнут оздоровление гомельского АПК? Поездка Лукашенко в область – итоги совещания-13

Игорь Брыло:
Боль вызывает, реальную боль, ваш наплевательский подход к своим кадрам, к формированию своей команды. У нас более 80 руководителей, которые имеют среднее специальное образование. Если он сам не считает нужным получить высшее, пойдет за ним молодой специалист учиться? Ему это 100 лет не надо самому. И этим. Хуже всех у вас ведется работа с аграрными классами, целевая подготовка. У меня есть примеры. Целевой набор в вузы в 2022 году выполнен на 63 %. У меня и районы есть: 70 вакансий находится в Рогачевском районе, направил на обучение председатель райисполкома аж 4 человека. Жлобинский район 56 вакансий, 6 человек направили. А кто за вас работу будет делать? Это первое, что вы не доделываете, а второй момент, что вы не работаете с молодыми специалистами. Я вам сотню примеров могу привести хозяйств, где стоит конкурс на специалиста. Специалист учится, а домик уже ждет его.

Год в должности не показатель. А что дальше? У министра скептический прогноз.

С чего начнут оздоровление гомельского АПК? Поездка Лукашенко в область – итоги совещания-16

Игорь Брыло:
Разработана программа развития на 2021-2025 годы. Мы в эту программу постарались вложить все технологические аспекты, постарались помочь Гомельской области. Первое, что надо сделать, не прирасти, а давайте мы с вами хотя бы остановим падение. А потом будем думать о росте.

«Бардак, хронические приписки и воровство». Лукашенко об ошибках Гомельской области и искажении статистики.

Гомельская область  это белорусская Австралия. Самый сухой регион. И это нельзя не учитывать. Ученые рекомендации подготовили.

С чего начнут оздоровление гомельского АПК? Поездка Лукашенко в область – итоги совещания-19

Александр Лукашенко:
Хотелось бы, чтобы мы уделили особое внимание реагированию на ваши рекомендации, требования в Гомельскую область. Мы многое им рассказывали, рассказывали, я помню, даже с вашим участием. А какой от этого толк?

Среди рекомендаций ученых советы, знакомые и журналистам президентского пула. Глава государства уже второй год говорит озимый ячмень. А Гомельская область сверху – сплошное кукурузное поле. Ее посевы надо уменьшить. Другие культуры тоже требуют полных доз удобрений.

«Общих рассуждений не надо». Лукашенко затронул тему полива засушливых почв Гомельской области. Читайте здесь.

С чего начнут оздоровление гомельского АПК? Поездка Лукашенко в область – итоги совещания-22

Юрий Шашко, директор института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси:
Количество осадков, выпадающих за вегетационный период, практически не изменилось. При этом ярко выражена неравномерность их выпадения. В результате в Гомельской области повторяемость засух с охватом не менее 30 % территории стала составлять до 44 %. То есть один раз в два года. Данные факторы мы не можем изменить, мы можем только адаптироваться или приспособиться к ним. Прежде всего, за счет оптимизации структуры посевных площадей, подбора более засухоустойчивых культур и сортов, совершенствования организации проведения технологических приемов.

В Гомельской области нужно и можно работать. Положительные примеры налицо.

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С чего начнут оздоровление гомельского АПК? Поездка Лукашенко в область – итоги совещания-25

Александр Ляхов, генеральный директор ПО «Белоруснефть»:
Создание возможностей и условий, чтобы максимально мы локализовали производство именно кормов для питания птицы, для этого произведены реконструкция и строительство нового комбината хлебопродуктов. И на сегодня кормами и премиксами мы обеспечены собственного производства.

«Кого вы можете привести как пример?» Лукашенко представили лучшего руководителя Гомельской области. Подробности здесь.

Обычно зима – спокойная пора в АПК. Но только не для Гомельской области. Несмотря на холода, именно на юге страны начинается самая горяча пора. Успеют перестроиться – тогда в сельском хозяйстве региона наступить весна во всех смыслах.

С чего начнут оздоровление гомельского АПК? Поездка Лукашенко в область – итоги совещания-28

Александр Лукашенко:
Я, когда стал Президентом, думаю: ну что? Тяжело, но с другой стороны я уже утром не буду просыпаться в 5 утра и смотреть в окно. Что там: дождь или снег? Вы меня поймете, кто является аграрником. Ничего подобного. Я до сих пор – прежде чем зайти в ванную зубы почистить – в окно, на балкон. Снег, мокрый снег. Думаю, как там Заяц с Брыло будут убирать эти 8 тысяч кукурузы, которые не убрали.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Александр Ляхов # Юрий Шашко # Евгений Пустовой # Леонид Заяц # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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