С чего начнут оздоровление гомельского АПК? Поездка Лукашенко в область – итоги совещания

Новости Беларуси. Переломить негативные тенденции в работе Гомельского региона поможет только напряженный труд и самоотдача на местах. Такой посыл Александр Лукашенко направил руководству области на совещании по вопросу развития агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важнейшая встреча для будущего региона и всей страны в целом. Сельское хозяйство – сфера стратегическая, учитывая ситуацию с продовольствием в мире. В 2022 году Беларусь сделала особую ставку на аграрный сектор и не прогадала, подчеркнул Президент. Больше 2 миллионов тонн зерна собрал Минский регион. Достойный урожай и у других областей страны. За исключением Гомельской, где низкие показатели уже не случайность, а тенденция. Для выхода из ситуации региону нужен четкий план, где будут до мелочей прописаны задачи, технологии, сроки и ответственность. Разбирали ситуацию на встрече предметно, на примерах конкретных хозяйств и их методик. Какие задачи поставил глава государства? Евгений Пустовой подробнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну что у тебя совсем обледенело все? Отчеты так и остались в портфелях функционеров. 25 ноября озвучили честное о самом наболевшем. К самым сложным вопросам возвращались по нескольку раз за время почти четырехчасового совещания. Под увеличительным стеклом посмотрели с разных сторон. Первым после Первого на трибуну вышел профильный министр. Еще год назад он был правой рукой нынешнего гомельского губернатора.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

На начало прошлой пятилетки Гомельская область производила 15 %, нижняя строка, от всего объема валовой продукции сельского хозяйства. Наметившаяся с 2018 года отрицательная динамика производства привела к снижению вклада области до 12,7 % за 2021 год. Негативные тенденции падения объемов производства сохраняются в текущей пятилетке, за 10 месяцев текущего года темп производства валовой продукции по Гомелю составил 97 % к соответствующему периоду прошлого года. Это самый низкий результат среди всех областей. Этот мозговой штурм не критики ради. Главная цель – найти болевые точки. А после этого можно создавать стратегию оздоровления. Чтобы что-то лечить, необходимо понимать, с чем бороться.

Игорь Брыло:

Сельскохозяйственные организации Гомельской области функционируют в условиях недостатка осадков, преобладания песчаных и супесчаных почв с низкой балльностью плодородия. В последние 4 года за вегетационный период в области выпало от 350 до 409 миллиметров осадков при климатической норме 440. При этом наблюдается ежегодное снижение внесения объема органических удобрений с 9,1 тонны на гектар пашни в 2016 году до 8,7 в 2021 году. Себестоимость реализации одной тонны молока крупнорогатого скота и свиней самая высокая в республике. Министр подготовился основательно. Получилась целая презентация со слайдами, картинками и даже приемами риторики.

Игорь Брыло:

Попрошу обратить внимание всех на этот слайд. По республике 83 – сократились. В этих 83 тысячах 71 тысяча – Гомельская область. Лукашенко: я случайно стал Президентом и знаю, откуда я вырос. Раньше за знаниями не шли, бежали. Сейчас – не торопятся. Но без новых компетенций при современных технологиях и интенсификации в АПК руководители большинства хозяйств останутся аутсайдерами.

Игорь Брыло:

Боль вызывает, реальную боль, ваш наплевательский подход к своим кадрам, к формированию своей команды. У нас более 80 руководителей, которые имеют среднее специальное образование. Если он сам не считает нужным получить высшее, пойдет за ним молодой специалист учиться? Ему это 100 лет не надо самому. И этим. Хуже всех у вас ведется работа с аграрными классами, целевая подготовка. У меня есть примеры. Целевой набор в вузы в 2022 году выполнен на 63 %. У меня и районы есть: 70 вакансий находится в Рогачевском районе, направил на обучение председатель райисполкома аж 4 человека. Жлобинский район – 56 вакансий, 6 человек направили. А кто за вас работу будет делать? Это первое, что вы не доделываете, а второй момент, что вы не работаете с молодыми специалистами. Я вам сотню примеров могу привести хозяйств, где стоит конкурс на специалиста. Специалист учится, а домик уже ждет его. Год в должности не показатель. А что дальше? У министра скептический прогноз.

Игорь Брыло:

Разработана программа развития на 2021-2025 годы. Мы в эту программу постарались вложить все технологические аспекты, постарались помочь Гомельской области. Первое, что надо сделать, не прирасти, а давайте мы с вами хотя бы остановим падение. А потом будем думать о росте. «Бардак, хронические приписки и воровство». Лукашенко об ошибках Гомельской области и искажении статистики. Гомельская область – это белорусская Австралия. Самый сухой регион. И это нельзя не учитывать. Ученые рекомендации подготовили.

Александр Лукашенко:

Хотелось бы, чтобы мы уделили особое внимание реагированию на ваши рекомендации, требования в Гомельскую область. Мы многое им рассказывали, рассказывали, я помню, даже с вашим участием. А какой от этого толк? Среди рекомендаций ученых – советы, знакомые и журналистам президентского пула. Глава государства уже второй год говорит – озимый ячмень. А Гомельская область сверху – сплошное кукурузное поле. Ее посевы надо уменьшить. Другие культуры тоже требуют полных доз удобрений. «Общих рассуждений не надо». Лукашенко затронул тему полива засушливых почв Гомельской области. Читайте здесь.

Юрий Шашко, директор института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси:

Количество осадков, выпадающих за вегетационный период, практически не изменилось. При этом ярко выражена неравномерность их выпадения. В результате в Гомельской области повторяемость засух с охватом не менее 30 % территории стала составлять до 44 %. То есть один раз в два года. Данные факторы мы не можем изменить, мы можем только адаптироваться или приспособиться к ним. Прежде всего, за счет оптимизации структуры посевных площадей, подбора более засухоустойчивых культур и сортов, совершенствования организации проведения технологических приемов. В Гомельской области нужно и можно работать. Положительные примеры налицо. Читайте также: «Надо начинать работать, мужики». Министр сельского хозяйства о ситуации в Гомельской области Лукашенко: «Если председатель райисполкома саботирует указания – немедленно наручники» Президент Беларуси: «Вокруг крокодилы и акулы щелкают челюстями. Если оступимся – все»