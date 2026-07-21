Убирать минимум 6% урожая в день! Лукашенко поставил аграриям жесткую задачу

Со следующей недели убирать не меньше 6 % в день – такое требование Александр Лукашенко озвучил во время селекторного совещания, посвященного вопросам жатвы. Особый акцент глава государства сделал на строжайшем соблюдении технологической цепочки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на полях параллельно идет уборка зерновых и озимого рапса, а также второй укос трав. В ближайшее время начнется сев озимых культур. Такая многозадачность требует грамотного планирования и внимания всей вертикали – от агронома до премьер-министра. Президент подчеркнул – чтобы страна была с хлебом и мясом, чтобы предприятия не стояли без сырья, фермы и комплексы – без кормов, а госзаказ был закрыт как положено, нужно каждому отработать на своем месте достойно и без сбоев. Президент напомнил о том, что государство сделало все необходимое для успешного проведения жатвы – виды на урожай неплохие. При соблюдении технологических регламентов и дисциплине можно получить необходимый результат. По словам главы государства, погода не должна становиться оправданием для просчетов в агросекторе. Правительство прогнозирует валовой сбор зерна на уровне более 11 миллионов тонн. Однако, глава государства поставил задачу превзойти прошлогодние показатели. Страда – не только определенный экзамен для аграриев, но и гарантия продовольственной безопасности страны и одна из основ экспортной валютной выручки. Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании.

О ситуации на местах отчитались руководители всех областей. Губернаторы доложили о росте средней урожайности по сравнению с прошлым годом, а также о готовности зерносушильных комплексов. В условиях влажной погоды и дождей оперативная сушка зерна стала главным технологическим условием, чтобы не допустить порчи собранного хлеба. Например, в столичной области предстоит убрать более 406 тысяч гектаров зернового клина. На полях региона уже работают свыше трех тысяч механизаторов, включая привлеченных специалистов с предприятий и ведомств. Средняя урожайность сейчас превышает 55 центнеров с гектара, что заметно выше прошлогоднего уровня.