«Кого вы можете привести как пример?» Лукашенко представили лучшего руководителя Гомельской области

Новости Беларуси. Переломить негативные тенденции в работе Гомельского региона поможет только напряженный труд и самоотдача на местах. Такой посыл Александр Лукашенко направил руководству области на совещании по вопросу развития агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важнейшая встреча для будущего региона и всей страны в целом.

Деньги – начальный капитал для развития. Но деньги – это не все. Сколько из казны не выделяй – продолжают просить. Успех – в технологиях – уверен отечественный инвестор. Вот особый подход нефтяников к развитию непрофильного актива – птицефабрики «Особино».

Александр Ляхов, генеральный директор ПО «Белоруснефть»:

За все это время у нас не было ни одного объекта с просроченными сроками строительства, но могу констатировать тот факт, что если бы мы строили быстрее объекты, было бы еще лучше с точки зрения экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы будем продолжать реформирование сельского хозяйства, в том числе и в Гомельской области, в направлении того, что мы будем комплексы, колхозы, совхозы, говоря старым языком, передавать промышленным предприятиям, во-первых. А во-вторых, будем идти путем, чтобы промышленность поддержала, возможно, в другой какой-то форме сельскохозяйственное предприятие. Александр Ляхов:

По этому году результат уже совершенно очевиден. Мы выходим в положительную зону и мы настроены, чтобы те капитальные вложения, которые мы сделали, выйти на окупаемость этих процессов.