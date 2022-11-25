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«Кого вы можете привести как пример?» Лукашенко представили лучшего руководителя Гомельской области

25 ноября 2022 19:12
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Новости Беларуси. Переломить негативные тенденции в работе Гомельского региона поможет только напряженный труд и самоотдача на местах. Такой посыл Александр Лукашенко направил руководству области на совещании по вопросу развития агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важнейшая встреча для будущего региона и всей страны в целом.

«Кого вы можете привести как пример?» Лукашенко представили лучшего руководителя Гомельской области-1

Деньги – начальный капитал для развития. Но деньги – это не все. Сколько из казны не выделяй – продолжают просить. Успех – в технологиях – уверен отечественный инвестор. Вот особый подход нефтяников к развитию непрофильного актива – птицефабрики «Особино».

«Кого вы можете привести как пример?» Лукашенко представили лучшего руководителя Гомельской области-4

Александр Ляхов, генеральный директор ПО «Белоруснефть»:
За все это время у нас не было ни одного объекта с просроченными сроками строительства, но могу констатировать тот факт, что если бы мы строили быстрее объекты, было бы еще лучше с точки зрения экономики.

«Кого вы можете привести как пример?» Лукашенко представили лучшего руководителя Гомельской области-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы будем продолжать реформирование сельского хозяйства, в том числе и в Гомельской области, в направлении того, что мы будем комплексы, колхозы, совхозы, говоря старым языком, передавать промышленным предприятиям, во-первых. А во-вторых, будем идти путем, чтобы промышленность поддержала, возможно, в другой какой-то форме сельскохозяйственное предприятие.

Александр Ляхов:
По этому году результат уже совершенно очевиден. Мы выходим в положительную зону и мы настроены, чтобы те капитальные вложения, которые мы сделали, выйти на окупаемость этих процессов.

«Кого вы можете привести как пример?» Лукашенко представили лучшего руководителя Гомельской области-10

Александр Лукашенко:
Вот и все изменение климата. И когда здесь говорили о посевных площадях, изменении климата и прочем, я не со скепсисом это воспринимал, но я немножко думал о другом. Если вы будете думать, ахать и охать, что у нас поменялся климат, и тут надо революцию произвести только по этой причине, вы ничего не сделаете. Можно инвестировать, но эти инвестиции не дадут отдачу. А у него дают. И это один из примеров. Кто здесь у вас лучший руководитель в Гомельской области? Кого вы можете привести как пример?

Александр Ляхов:
Я бы привел в пример, мы посещали в этом году «Отор» и Татьяну Алексеевну.

«Кого вы можете привести как пример?» Лукашенко представили лучшего руководителя Гомельской области-13

Татьяна Струк, директор ОАО «Отор» Чечерского района:
Не такие уж мы и неродивые. Может быть, немножко отстаем, Гомельская область, но я думаю, мы не должны подвести Ивана Ивановича.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Ляхов # Александр Лукашенко # Татьяна Струк # Евгений Пустовой # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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