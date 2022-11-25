«Сколько эта вещь будет стоить в обычном магазине»? Вот в чём преимущество покупок в интернете

«Черная пятница» – время распродаж и настоящий триумф шопоголиков. Сотни интернет-площадок и магазинов объявляют скидки, а очередь у входа в торговые центры начинается на улице. О том, что на деле скрывает подобный дисконт и как не остаться с пустым кошельком, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Что вам ближе: офлайн-покупки или онлайн?

Евгений Кизина, предпочитает покупать качественный товар, игнорируя скидки:

Действительно, удобно в интернет-магазине заказать, допустим, просто банально щетку для вычесывания собаки. То есть если я пришел в зоомагазин, ее нет, в онлайн-магазине она есть. Действительно, есть моменты, где удобнее. С другой стороны, можно зайти в обычный магазин, посмотреть, пощупать, увидеть, примерить, как это будет на мне. Подержать в руках, если это касается не просто вещей обихода домашнего, а каких-то, допустим, электроприборов. Посмотреть, как это работает, как вживую здесь стоит. Потом онлайн заказать, там дешевле.