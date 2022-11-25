«Сколько эта вещь будет стоить в обычном магазине»? Вот в чём преимущество покупок в интернете
«Черная пятница» – время распродаж и настоящий триумф шопоголиков. Сотни интернет-площадок и магазинов объявляют скидки, а очередь у входа в торговые центры начинается на улице. О том, что на деле скрывает подобный дисконт и как не остаться с пустым кошельком, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Что вам ближе: офлайн-покупки или онлайн?
Евгений Кизина, предпочитает покупать качественный товар, игнорируя скидки:
Действительно, удобно в интернет-магазине заказать, допустим, просто банально щетку для вычесывания собаки. То есть если я пришел в зоомагазин, ее нет, в онлайн-магазине она есть. Действительно, есть моменты, где удобнее. С другой стороны, можно зайти в обычный магазин, посмотреть, пощупать, увидеть, примерить, как это будет на мне. Подержать в руках, если это касается не просто вещей обихода домашнего, а каких-то, допустим, электроприборов. Посмотреть, как это работает, как вживую здесь стоит. Потом онлайн заказать, там дешевле.
Анастасия Шляпо, эксперт в сфере финансов:
Все равно онлайн-заказ.
Юлия Самусенко:
Сейчас даже есть тенденция – мы сравниваем, сколько эта вещь будет стоить в обычном магазине, и потом это легко можно пробить и узнать стоимость в интернет-магазине.
Евгений Кизина:
Необязательно, чтобы там какие-то скидки были. То есть посмотрел здесь, убедился, что действительно эта вещь хорошая, допустим, тостер. Смотрю, в онлайн-магазине он тоже есть, но стоит дешевле.
Анастасия Шляпо:
Почему пойдете в онлайн-магазин, выйдя из магазина, где хороший? Почему сразу не купили?
Евгений Кизина:
Я поправочку сделаю. Я посмотрел, телефон-то с собой, есть ли он там или нет. Я же не буду совершать такую необдуманную покупку, посмотрю, есть или нет. Если там нет, то я куплю здесь. Если здесь дороже, а там есть то же самое, но дешевле, зачем мне покупать дороже?
Юлия Самусенко:
Цена вопроса.
Анастасия Шляпо:
Совершенно верно. Я почему спросила, онлайн-магазины конкурируют с офлайн-магазинами за счет снижения цены. Один и тот же iPhone у официального дилера будет стоить дороже, чем в онлайн-магазине, поэтому все-таки прибегают к онлайн – это такая уже конкуренция серьезная начинается.
Юлия Самусенко:
Интернет-магазины не платят за аренду, поэтому у них дешевле.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Это не только в технике. Например, покупаю бумажные книги – на самом деле онлайн гораздо все дешевле, чем офлайн.
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