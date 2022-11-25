Президент Беларуси: «Вокруг крокодилы и акулы щёлкают челюстями. Если оступимся – всё»
Новости Беларуси. Переломить негативные тенденции в работе Гомельского региона поможет только напряженный труд и самоотдача на местах. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу развития агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Президент всегда с особым пиететом относится к Гомельской области. Помнит все поручения и даже географические названия своих рабочих поездок. Полешуки, белорусы в квадрате. Поэтому эмоционально небезразлично. Вот такое отношение к делу, к родной земле. И тогда уже через год риторика следующего совещания будет другой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте договоримся, это последний в стране сегодня разговор по поводу тех преступлений, о которых здесь говорил заместитель генерального прокурора. Они вам жизни не дадут. Не потому, что они плохие люди, им 100 лет не надо этим заниматься. Но я им не даю жизни, ни Кубракову, ни Тертелю – никому. Преступления надо эти заканчивать. Чем можем – поможем. Требования изложил, внимание с моей стороны вам будет оказано невероятное. Счастье ни с востока, ни с запада, ни на юге ни на севере для Беларуси нет. Вокруг крокодилы и акулы щелкают челюстями. Если оступимся – все. Да хрен с ними, с нами. Мы это заслужили, если оступимся. Но дети в чем же виноваты? Столько вложили средств, столько было внимания. Это все через меня прошло.
Я не хочу чтобы оставшиеся люди и те, которые возвращаются, и те, которые родились и здесь живут и работают, уехали завтра искать лучшую долю. А куда ехать? Ехать куда, в Украину, в Россию? Что вы там получите? Некоторые на Запад рванули, вы не представляете, сколько их на границе тысяч стоит, просятся обратно. Не надо думать о том, что нас где-то ждут. Спрашиваю у некоторых: а почему вы сейчас проситесь обратно? На первом месте ответ даже не в том, что денег не хватает и прочее, хотя работают на второстепенных работах. Нас там за людей не считают. Мы люди второго сорта. И это самое страшное унижение. Ты живешь на чужой земле. Я не хочу, чтобы вы жили на чужой земле.
Коснулся Президент и темы тех, кто уже потерял Беларусь.
Александр Лукашенко:
Задергались, захистались туда-сюда. Вы хотели демократии? Идите, пусть вас демократия вылечит, накормит, оденет. А получают самое большое в этом офисе тихушек-лохушек до тысячи долларов. А 1 200 за коммуналку надо заплатить, а зимой – 2 000. Вот Батька бы пустил. Как это я вас пущу? Идите к прокурору, путь он делает заключение. Идите в спецслужбы, там у нас все картинки есть. Они же все снимались в 2020 году – все в памяти хранится на серверах. Пришел. А это кто? Ты. Ну ладно, заблудший был, не всех же казнить. Мы не кровожадные, не надо. Многие были и заблудшие. Но заблудшие среди нас там сидят. В Гомеле ходили и прочее. Мы с ними разберемся в спокойном режиме. А вы туда побежали. А жрать хочется, простите меня. Начали формировать боевые дружины. Хоругвь 20 человек в Литве, сейчас боевую подготовку натовцы проводят. Хоругвь! 20 человек приедут в районный центр брать приступом. Хорошо, попробуйте, но в плен мы никого не берем, с ними надо разговаривать только так. Но есть люди, которым, наверное, надо и простить.
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